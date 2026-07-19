Dziennik Gazeta Prawana logo

Rosja uderzyła w Kijów. Najbardziej intensywny ostrzał stolicy Ukrainy od początku inwazji

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 09:36
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Rosja uderzyła w Kijów. Najbardziej intensywny ostrzał stolicy Ukrainy od początku inwazji
Rosja uderzyła w Kijów. Najbardziej intensywny ostrzał stolicy Ukrainy od początku inwazji/PAP/EPA
Rosja w nocy z soboty na niedzielę przeprowadziła najbardziej intensywny ostrzał stolicy Ukrainy od 2022 r., czyli początku inwazji na pełną skalę. W jego wyniku jedna osoba zginęła, a 15 zostało rannych. Kijów nie był jedynym celem rakiet balistycznych wroga. Pięć osób zginęło w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy.

W Kijowie wybuchły pożary

Pożary wybuchły w pięciu dzielnicach miasta. Trwa gaszenie ognia w miejscach, gdzie doszło do uderzeń. Pracują jednostki ratunkowe i wszystkie właściwe służby - przekazały w komunikatach w sieciach społecznościowych władze miasta i Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS). Jak poinformowano, najciężej ranni zostali przewiezieni do szpitali.

W całym mieście wybuchły pożary wskutek serii potężnych eksplozji. Płonęły m.in. akademik, blok mieszkalny i supermarket - powiadomił w aplikacji Telegram mer Kijowa Witalij Kliczko. Uszkodzonych zostało też kilka budynków niemieszkalnych i magazynów, a także obiekty biurowe i samochody - przekazał szef władz stolicy.

Rosja wystrzeliła około 40 rakiet balistycznych

Według danych z ukraińskich kanałów monitorujących przebieg konfliktu w czasie rzeczywistym, w ciągu około 40 minut rosyjskie wojska wystrzeliły na Kijów około 40 rakiet balistycznych typu Iskander-M i Cyrkon, a także pocisków wykorzystywanych w wyrzutniach S-400. Była to największa liczba rakiet balistycznych użytych przeciwko stolicy w czasie całej wojny na pełną skalę - zauważył portal zn.ua.

Ukraina ma nowego premiera. To prezes zarządu państwowego koncernu
Ukraina ma nowego premiera. To prezes zarządu państwowego koncernu

Pociski uderzyły w dzielnice dnieprowską, desniańską, sołomianską, szewczenkiwską i swiatoszynską. W wyniku ostrzału uszkodzone zostały centrum handlowe oraz stacja metra Łukjaniwska, która pozostanie nieczynna do odwołania. W niedzielę przed godz. 7 rano czasu polskiego w Kijowie ogłoszono kolejny alarm przeciwlotniczy, ostrzegający o zagrożeniu rakietowym z kierunku północno-wschodniego.

Pięć ofiar na wschodzie Ukrainy

Pięć osób zginęło w ciągu minionej doby w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. Trzy osoby poniosły śmierć w Kramatorsku, zginęło też dwoje cywilów w Drużkiwce. Sześć osób zostało rannych. Oba te miasta, a także Słowiańsk i Konstantynówka, tworzą tzw. pas twierdz, czyli ufortyfikowaną linię ukraińskiej obrony w obwodzie donieckim. Utrzymanie tej linii jest strategicznym celem Ukraińców, aby móc zachować kontrolę nad tą częścią Donbasu.

O skutkach rosyjskich ataków w ciągu minionej doby powiadomił też w niedzielę Ołeksandr Prokudin, szef władz częściowo okupowanego obwodu chersońskiego na południu Ukrainy. Jak wynika z porannego komunikatu regionalnej administracji w Chersoniu, w tej części kraju obrażeń doznało 25 osób, w tym czworo dzieci. Rosyjskie wojska uszkodziły w obwodzie chersońskim m.in. 11 wielopiętrowych budynków mieszkalnych i dziewięć domów prywatnych - przekazał Prokudin.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: UkrainaRosjaKijów
Powiązane
Ukrainian President meets with US President Trump on the sidelines of NATO summit
Afera ws. UPA. Europoseł wskazał, jak Polska może zmusić Zełenskiego do zmiany zdania. "Ukraina tego nie obejdzie"
Nowy plan Trumpa. Stawia ultimatum, chodzi o dostawy broni dla Ukrainy
Ukraina kupi sprzęt wojskowy spoza UE? Polska i 8. krajów chcą pilnych zmian
KE
Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej? Jest kolejny krok Brukseli
oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraUkrainiec ugodził nożem radnego powiatu gorlickiego. Policjanci użyli paralizatora »
Zobacz
|
Quiz z gramatyki
Trudny quiz z gramatyki. 10/10 tylko dla orłów
Szklanka dziennie świetnie działa na jelita
Szklanka dziennie świetnie działa na jelita. Zjadaj zamiast słodkich deserów, a szybko schudniesz
Świeczka
Nie żyje gwiazda telewizji czasów PRL. Za rolę Pi kochały ją miliony widzów
Promocja filmu Fifty Shades Darker w Madrycie
Jej książki sprzedały się w 150 mln egzemplarzy. Zarobiła na nich fortunę
Na plaży w Burgas w Bułgarii doszło do tragedii
Liczyli na rekordy, mają puste hotele. Eksperci: To nie euro odstraszyło turystów
Mateusz Szpytma
To on ma zastąpić Karola Nawrockiego. Sejm zdecydował w sprawie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj