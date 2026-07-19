Rosja uderzyła w Kijów. Najbardziej intensywny ostrzał stolicy Ukrainy od początku inwazji

W Kijowie wybuchły pożary

Pożary wybuchły w pięciu dzielnicach miasta. Trwa gaszenie ognia w miejscach, gdzie doszło do uderzeń. Pracują jednostki ratunkowe i wszystkie właściwe służby - przekazały w komunikatach w sieciach społecznościowych władze miasta i Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS). Jak poinformowano, najciężej ranni zostali przewiezieni do szpitali.

W całym mieście wybuchły pożary wskutek serii potężnych eksplozji. Płonęły m.in. akademik, blok mieszkalny i supermarket - powiadomił w aplikacji Telegram mer Kijowa Witalij Kliczko. Uszkodzonych zostało też kilka budynków niemieszkalnych i magazynów, a także obiekty biurowe i samochody - przekazał szef władz stolicy.

Rosja wystrzeliła około 40 rakiet balistycznych

Według danych z ukraińskich kanałów monitorujących przebieg konfliktu w czasie rzeczywistym, w ciągu około 40 minut rosyjskie wojska wystrzeliły na Kijów około 40 rakiet balistycznych typu Iskander-M i Cyrkon, a także pocisków wykorzystywanych w wyrzutniach S-400. Była to największa liczba rakiet balistycznych użytych przeciwko stolicy w czasie całej wojny na pełną skalę - zauważył portal zn.ua.

Pociski uderzyły w dzielnice dnieprowską, desniańską, sołomianską, szewczenkiwską i swiatoszynską. W wyniku ostrzału uszkodzone zostały centrum handlowe oraz stacja metra Łukjaniwska, która pozostanie nieczynna do odwołania. W niedzielę przed godz. 7 rano czasu polskiego w Kijowie ogłoszono kolejny alarm przeciwlotniczy, ostrzegający o zagrożeniu rakietowym z kierunku północno-wschodniego.

Pięć ofiar na wschodzie Ukrainy

Pięć osób zginęło w ciągu minionej doby w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. Trzy osoby poniosły śmierć w Kramatorsku, zginęło też dwoje cywilów w Drużkiwce. Sześć osób zostało rannych. Oba te miasta, a także Słowiańsk i Konstantynówka, tworzą tzw. pas twierdz, czyli ufortyfikowaną linię ukraińskiej obrony w obwodzie donieckim. Utrzymanie tej linii jest strategicznym celem Ukraińców, aby móc zachować kontrolę nad tą częścią Donbasu.

O skutkach rosyjskich ataków w ciągu minionej doby powiadomił też w niedzielę Ołeksandr Prokudin, szef władz częściowo okupowanego obwodu chersońskiego na południu Ukrainy. Jak wynika z porannego komunikatu regionalnej administracji w Chersoniu, w tej części kraju obrażeń doznało 25 osób, w tym czworo dzieci. Rosyjskie wojska uszkodziły w obwodzie chersońskim m.in. 11 wielopiętrowych budynków mieszkalnych i dziewięć domów prywatnych - przekazał Prokudin.