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Ukraina ma nowego premiera. To prezes zarządu państwowego koncernu

oprac. Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 11:50
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Serhii Koretskyi
Serhii Koretskyi/Wikimedia Commons
Rada Najwyższa (parlament) Ukrainy powołała w czwartek dotychczasowego prezesa zarządu państwowego koncernu Naftohaz Serhija Koreckiego na stanowisko premiera. Za jego kandydaturą, zgłoszoną przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, zagłosowało 289 deputowanych w 450-osobowym parlamencie.

Przemawiając przed głosowaniem do deputowanych, Korecki powiedział, że priorytetami jego działań będą obrona Ukrainy, stabilność gospodarcza oraz integracja kraju z Unią Europejską. 48-letni Korecki zastąpił na stanowisku premiera Julię Swyrydenko, której dymisję Zełenski zapowiedział w niedzielę. Niedługo potem Swyrydenko oświadczyła, że ustępuje ze stanowiska. We wtorek parlament przyjął dymisję Swyrydenko.

Zełenski: Priorytety są jasne

Zełenski powiedział w środę, że Korecki jest najbardziej odpowiednią osobą na stanowisko nowego premiera. Jeśli wchodzimy w okres zimowy, musimy być do niego przygotowani. Przygotowujemy się od dawna, ale priorytety są jasne – przygotowanie do zimy. Dlatego Serhij Korecki, po wszystkich konsultacjach, jest prawdopodobnie najlepiej przygotowaną osobą do objęcia stanowiska premiera Ukrainy” – oświadczył prezydent.

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Źródło PAP
Tematy: Ukrainapremier
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oprac. Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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