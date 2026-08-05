Atak w centrum Londynu. 47-latka zraniła czterech mężczyzn

Tuż przed godziną 12:30 czasu lokalnego (13:30 czasu polskiego) spokojne popołudnie na Endell Street w popularnej dzielnicy Covent Garden przerwał nagły atak. 47-letnia kobieta rzuciła się na przechodniów, raniąc czterech mężczyzn. Świadkowie zdarzenia natychmiast zaalarmowali służby ratunkowe. Na miejsce błyskawicznie przybyły patrole policji oraz zespoły ratownictwa medycznego.

Czym zaatakowała napastniczka? Policja prostuje informacje

Początkowo z rejonu zdarzenia napływały doniesienia o ataku z użyciem noża. Londyńska Policja Metropolitalna szybko zweryfikowała jednak te ustalenia. Sprawczyni użyła nożyczek, a nie noża. Policjanci zatrzymali 47-latkę pod zarzutem posiadania niebezpiecznego narzędzia oraz dokonania napaści. Choć śledztwo znajduje się na wczesnym etapie, funkcjonariusze jako najbardziej prawdopodobną przyczynę ataku wskazują problemy psychiczne kobiety.

Czterech rannych trafiło do szpitala

W wyniku niespodziewanego ataku obrażenia odniosło czterech mężczyzn w wieku 34, 39, 42 oraz 52 lat. Ratownicy medyczni opatrzyli poszkodowanych bezpośrednio na miejscu zdarzenia. Następnie karetki pogotowia przetransportowały wszystkich rannych do specjalistycznego centrum urazowego w jednym z londyńskich szpitali.

Zaraz po zatrzymaniu napastniczki policjanci otoczyli odcinek Endell Street kordonem bezpieczeństwa. Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady i przesłuchali pierwszych świadków. Po około trzech godzinach od zdarzenia policja zdjęła blokadę i przywróciła normalny ruch w tej części miasta.