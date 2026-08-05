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Atak w centrum Londynu. 47-latka zraniła czterech mężczyzn

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
37 minut temu
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Atak w centrum Londynu. 47-latka zraniła czterech mężczyzn/ShutterStock
Środowe popołudnie w samym sercu Londynu zamieniło się w chwilę grozy. 47-letnia kobieta zaatakowała nożyczkami czterech mężczyzn na popularnej ulicy w dzielnicy Covent Garden. Służby medyczne natychmiast przewiozły rannych do szpitala, a policja obezwładniła i aresztowała napastniczkę. Z pierwszych ustaleń śledczych wynika, że u podstaw tego groźnego ataku leżały problemy psychiczne kobiety.

Tuż przed godziną 12:30 czasu lokalnego (13:30 czasu polskiego) spokojne popołudnie na Endell Street w popularnej dzielnicy Covent Garden przerwał nagły atak. 47-letnia kobieta rzuciła się na przechodniów, raniąc czterech mężczyzn. Świadkowie zdarzenia natychmiast zaalarmowali służby ratunkowe. Na miejsce błyskawicznie przybyły patrole policji oraz zespoły ratownictwa medycznego.

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Początkowo z rejonu zdarzenia napływały doniesienia o ataku z użyciem noża. Londyńska Policja Metropolitalna szybko zweryfikowała jednak te ustalenia. Sprawczyni użyła nożyczek, a nie noża. Policjanci zatrzymali 47-latkę pod zarzutem posiadania niebezpiecznego narzędzia oraz dokonania napaści. Choć śledztwo znajduje się na wczesnym etapie, funkcjonariusze jako najbardziej prawdopodobną przyczynę ataku wskazują problemy psychiczne kobiety.

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Czterech rannych trafiło do szpitala

W wyniku niespodziewanego ataku obrażenia odniosło czterech mężczyzn w wieku 34, 39, 42 oraz 52 lat. Ratownicy medyczni opatrzyli poszkodowanych bezpośrednio na miejscu zdarzenia. Następnie karetki pogotowia przetransportowały wszystkich rannych do specjalistycznego centrum urazowego w jednym z londyńskich szpitali.

Zaraz po zatrzymaniu napastniczki policjanci otoczyli odcinek Endell Street kordonem bezpieczeństwa. Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady i przesłuchali pierwszych świadków. Po około trzech godzinach od zdarzenia policja zdjęła blokadę i przywróciła normalny ruch w tej części miasta.

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Źródło PAP
Tematy: policjaatakLondyn
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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