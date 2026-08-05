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Tusk ostro o Giertychu: Nie jest świętą krową. Jeśli złamał prawo, jest out

Beata Zatońska
oprac. Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 13:28
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Giertych
Prokuratura podejrzewa Romana Giertycha o upublicznienie akt/East News
W ubiegłym tygodniu media obiegły nagrania z przesłuchania prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. "Jeśli się okaże, że Roman Giertych złamał prawo, np. poprzez nielegalne wyniesienie nagrań z przesłuchania prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego ws. „dwóch wież”, to poniesie konsekwencje" - powiedział premier Donald Tusk.

W ub. tygodniu portal goniec.pl opublikował w serwisie Youtube nagrania wideo z fragmentami kilkugodzinnego przesłuchania Kaczyńskiego w warszawskiej Prokuraturze Okręgowej; prezes PiS był przesłuchiwany 10 czerwca tego roku jako świadek w sprawie tzw. „dwóch wież”. Dwa tygodnie po przesłuchaniu Kaczyńskiego prokuratura umorzyła sprawę wobec stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego.

Prokuratura: Roman Giertych miał dostęp do całości akt

Po publikacji wideo Prokuratura Okręgowa poinformowała, że prowadzi czynności związane z publikacją nagrań, które "stanowią załącznik do protokołu przesłuchania świadka". W komunikacie PO zaznaczyła, że "jedyną osobą, która wystąpiła o dostęp do całości akt sprawy, był jeden z pełnomocników pokrzywdzonego, uprzednio pouczony o treści art. 241 kk (dot. tajemnicy postępowania przygotowawczego - PAP)". Rzecznik warszawskiej PO prok. Piotr Antoni Skiba wskazał w rozmowie z "Faktem", że "dostęp do całości akt miała tylko jedna osoba - mecenas i poseł Roman Giertych".

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Donald Tusk o podejrzeniach wobec Romana Giertycha

Podczas środowej konferencji prasowej Donald Tusk pytany, czy Giertych udostępnił nagrania - podkreślił, że "gdyby okazało się, że pan poseł Giertych cokolwiek zrobił nielegalnie, np. wyniósł te materiały, to oczywiście poniesie konsekwencje". "Nie odniosłem wrażenia (na podstawie komunikatu Prokuratury Okręgowej - PAP), że prokuratura oficjalnie stwierdziła, że pan Giertych odpowiada za nielegalne wynoszenie dokumentów. Zapytam wprost prokuratora generalnego (Waldemara Żurka - PAP), czy takie jest przekonanie prokuratury. Jeśli tak, to oczekuję natychmiastowego wszczęcia dochodzenia w tej sprawie" - podkreślił. Zdaniem premiera, Giertych jest osobą "zasłużoną w niektórych sprawach, w niektórych kontrowersyjną". "(Roman Giertych) nie jest świętą krową. Jeśli złamał prawo, jest out" - dodał Tusk.

Giertych: rzecznik prokuratury mówi nieprawdę

W zeszłym tygodniu po komunikacie Prokuratury Okręgowej ws. nagrania Giertych w rozmowie z "„Faktem" przekonywał, że wskazywanie jego osoby jest nieuzasadnione. - "Rzecznik prokuratury mówi nieprawdę. Przede wszystkim prokuratura miała dostęp do akt. Wyciek w sprawie Jarosława Kaczyńskiego pochodzi moim zdaniem z prokuratury" - stwierdził Giertych.

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Sprawa "dwóch wież" umorzona

25 czerwca, dwa tygodnie po przesłuchaniu Kaczyńskiego, prokuratura umorzyła sprawę "dwóch wież" wobec stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego. Śledztwo trwało od lutego 2025 r. w sprawie związanej z niedoszłymi planami wybudowania dwóch wieżowców na działce w Warszawie należącej do powiązanej z PiS spółki Srebrna; w ewentualną inwestycję miała być też zaangażowana Fundacja Instytut im. Lecha Kaczyńskiego.

Sprawa Geralda Birgfellnera

Śledztwo dotyczyło doprowadzenia austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera, w okresie od maja 2017 r. do lipca 2018 r., do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości, w kwocie „nie mniejszej niż 1 300 000 euro”, przez osoby działające w imieniu spółki Srebrna. Roman Giertych - polityk KO i adwokat reprezentujący Birgfellnera - zapowiedział wtedy złożenie zażalenia na decyzję prokuratury.

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Źródło PAP
Tematy: Jarosław KaczyńskiDonald TuskRoman Giertych
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Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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