Dziś koniecznie trzeba się zalogować. Ważny apel Ministerstwa Cyfryzacji do 12 mln Polaków

Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że należy zalogować się do aplikacji najpóźniej 5 sierpnia 2026 r., żeby cyfrowe dokumenty nie straciły ważności. Aktualizacja certyfikatów nie wymaga żadnego dodatkowego działania, odbędzie się automatycznie. W aplikacji mogą pojawić się komunikaty o odświeżaniu dokumentów, które mają funkcję czysto informacyjną.

Wyjątek dla uczniów

Inaczej jest w przypadku legitymacji studenckiej w mObywatelu. W tym przypadku trzeba samodzielnie zaktualizować swój dokument. Dotyczy to osób, które dostaną takie powiadomienie w aplikacji. Będą musiały pobrać z dziekanatu swojej uczelni nowych kod QR i ponownie dodać Legitymację studencką do aplikacji.

Jeśli nie uda się zaktualizować certyfikatów, dokumenty wygasną. Żeby ponownie z nich korzystać trzeba będzie przywrócić ich ważność. W przypadku każdego dokumentu wymagany jest inny sposób postępowania.

Jak przywrócić ważność dokumentów w aplikacji nObywatel?

Aby zaktualizować certyfikaty mDowodu i Dokumentu ochrony czasowej użytkownik mObywatela potrzebuje ponownie potwierdzić tożsamość przy użyciu e-dowodu, profilu zaufanego lub przez bankowość elektroniczną. W przypadku pozostałych dokumentów w mObywatelu należy wejść w szczegóły dokumentu i ręcznie go zaktualizować.

Legitymacja szkolna w mObywatelu Juniorze będzie wymagała ponownego wygenerowania kodu QR w Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE). Należy przy jego użyciu ponownie dodać Legitymację szkolną do aplikacji dziecka.

Legitymacja studencka. W tym przypadku należy jak najszybciej pobrać z dziekanatu nowy kod QR, aby na nowo dodać Legitymację studencką do mObywatela.

Jak podkreśla ministerstwo, to standardowa procedura, która pozwala utrzymać ważność dokumentów i gwarantuje bezpieczeństwo korzystania z aplikacji. Większość użytkowników nie zauważy nawet tego ważnego procesu – wystarczy, że zalogują się do aplikacji do 5 sierpnia. Z mObywatela korzysta już 12 milionów użytkowników. W ciągu ostatniego 2,5 roku liczba mObywateli się podwoiła.