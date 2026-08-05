Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz opowiedział o stosunku Karola Nawrockiego do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. W efekcie wewnętrznych tarć utworzono klub parlamentarny Rozwój Plus z byłym premierem Mateuszem Morawieckim na czele.

Rzecznik Nawrockiego o podziale w PiS

Pan prezydent przede wszystkim dał wyraźny sygnał, mówiliśmy o tym w ubiegłym tygodniu, że będzie rozmawiał ze wszystkimi środowiskami konserwatywnymi, które chcą coś zmienić w Polsce, które chcą proponować rozwiązania dobre dla Polski. A pan prezydent też będzie szukał sojuszników wśród tych środowisk, proponując swoje rozwiązania prawne - ocenił Leśkiewicz w Polsat News,

Pan prezydent nie wchodzi w spór polityczny, który toczy się w łonie jednej z partii politycznych Prawa i Sprawiedliwości, które teraz się podzieliło - tłumaczył rzecznik.

Leśkiewicz wyjaśnił, że będzie rozmawiał z przedstawicielami obu środowisk - zarówno związanych z PiS-em, jak i Rozwojem Plus. W radach pana prezydenta są przedstawiciele obu tych środowisk. Tutaj kryterium doboru były przede wszystkim kompetencje, doświadczenie, polityczne, zawodowe, a nie to, do jakiej frakcji poszczególna osoba należy - stwierdził.

"Pan prezydent nie wchodzi w spory partyjne"

Karol Nawrocki jest prezydentem Rzeczypospolitej i w rozumieniu politycznym pan prezydent nie wchodzi w spory partyjne, wewnątrzpartyjne, natomiast szuka sojuszników dla ważnych spraw. Dla spraw, które proponuje, dla propozycji ustawowych, które proponuje, rozwiązań prawnych, które proponuje - podsumował Leśkiewicz.