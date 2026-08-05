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Rzecznik Nawrockiego o rozłamie w PiS: Pan prezydent dał wyraźny sygnał

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 09:42
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Rafał Leśkiewicz, Paweł Szefernaker
Co z relacjami Nawrockiego z PiS i "Rozwojem Plus"? Rzecznik odpowiada/PAP
Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w Polsat News odniósł się do stosunku Karola Nawrockiego do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości i powstania klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Zapewnił, że głowa państwa nie wchodzi w wewnątrzpartyjne spory, a zamiast tego zamierza rozmawiać z przedstawicielami obu środowisk i szukać wśród nich sojuszników dla swoich propozycji ustawowych.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz opowiedział o stosunku Karola Nawrockiego do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. W efekcie wewnętrznych tarć utworzono klub parlamentarny Rozwój Plus z byłym premierem Mateuszem Morawieckim na czele.

Rzecznik Nawrockiego o podziale w PiS

Pan prezydent przede wszystkim dał wyraźny sygnał, mówiliśmy o tym w ubiegłym tygodniu, że będzie rozmawiał ze wszystkimi środowiskami konserwatywnymi, które chcą coś zmienić w Polsce, które chcą proponować rozwiązania dobre dla Polski. A pan prezydent też będzie szukał sojuszników wśród tych środowisk, proponując swoje rozwiązania prawne - ocenił Leśkiewicz w Polsat News,

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Pan prezydent nie wchodzi w spór polityczny, który toczy się w łonie jednej z partii politycznych Prawa i Sprawiedliwości, które teraz się podzieliło - tłumaczył rzecznik.

Leśkiewicz wyjaśnił, że będzie rozmawiał z przedstawicielami obu środowisk - zarówno związanych z PiS-em, jak i Rozwojem Plus. W radach pana prezydenta są przedstawiciele obu tych środowisk. Tutaj kryterium doboru były przede wszystkim kompetencje, doświadczenie, polityczne, zawodowe, a nie to, do jakiej frakcji poszczególna osoba należy - stwierdził. 

"Pan prezydent nie wchodzi w spory partyjne"

Karol Nawrocki jest prezydentem Rzeczypospolitej i w rozumieniu politycznym pan prezydent nie wchodzi w spory partyjne, wewnątrzpartyjne, natomiast szuka sojuszników dla ważnych spraw. Dla spraw, które proponuje, dla propozycji ustawowych, które proponuje, rozwiązań prawnych, które proponuje - podsumował Leśkiewicz.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: PiSKarol NawrockiRafał Leśkiewicz
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Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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