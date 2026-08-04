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"Pan premier jest w jakimś dziwnym stanie”. Kaczyński bezlitośnie uderza w Morawieckiego

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 15:30
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Jarosław Kaczyński
Kaczyński dosadnie: Wrogiem dla Morawieckiego jestem ja i PiS, nie Tusk/PAP
Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ocenił we wtorek, że to on i PiS, a nie Donald Tusk, są wrogiem dla b. premiera, lidera Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego. "Najwyraźniej Morawiecki ma plan poszukiwania sojuszników gdzie indziej" - dodał Kaczyński.

Kaczyński uderza w Morawieckiego

Ostatnie wypowiedzi Mateusza Morawieckiego pokazują jasno: wrogiem dla Mateusza Morawieckiego nie jest Tusk, ale ja oraz Prawo i Sprawiedliwość. Najwyraźniej Mateusz Morawiecki ma plan poszukiwania swoich sojuszników gdzie indziej - napisał Kaczyński we wtorek na X.

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W poniedziałek w rozmowie na kanale YouTube "Rymanowski Live” Morawiecki krytykował m.in. "maślarzy” (frakcję kojarzoną z politykami PiS: Tobiaszem Bocheńskim, Jackiem Sasinem i Patrykiem Jakim), którzy - jego zdaniem - dążą do przejęcia wpływów w partii. Według niego, „to jest ukartowana strategia wypchnięcia prezesa, ponieważ na koniec przyjdą po jego głowę”.

Ocenił też, że jeśli PiS skupi się na walce z jego stowarzyszeniem „Rozwój plus”, to na tym straci. Na koniec może się okazać, że jesteśmy ostatnim ratunkiem PiS-u, chociaż będziemy walczyli o wynik jeszcze lepszy - dodał Morawiecki.

Za zmniejszające się poparcie PiS w sondażach Morawiecki winił m.in. tzw. maślarzy, polityków dawnej Suwerennej Polski, pomysł „Piątki dla zwierząt” czy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r., który uznał za niezgodną z Konstytucją RP aborcję z powodu ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu. Krytykował również zarządzanie Polską Grupą Zbrojeniową, które - jak powiedział - „także w naszych czasach było słabe”.

Kaczyński: Pan premier jest w jakimś dziwnym stanie

Według Kaczyńskiego „były premier zrzuca z siebie odpowiedzialność za podejmowane decyzje na innych, często niezgodnie z prawdą…”.

Skoro tak bardzo się z nimi nie zgadzał, wypada zapytać: dlaczego nie odcinał się od tych decyzji publicznie albo nawet nie zrezygnował z funkcji premiera? Co jakiś czas słyszę, że członkowie rozłamowego stowarzyszenia byli zapewniani przez Mateusza Morawieckiego, że i tak lista będzie wspólna… Po takich wypowiedziach ich szefa uwierzyć w to jest niezmiernie trudno - napisał szef PiS.

Dodał, że ma „wrażenie, że pan premier jest w jakimś dziwnym stanie”. Odnosiłem je również w trakcie naszych rozmów. Daj Boże, żebym się mylił - napisał Kaczyński.

Kryzys w PiS-ie

Powstanie „Rozwój Plus” wiąże się z kryzysem wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Pod koniec lipca upłynął władze partii postawiły parlamentarzystom PiS ultimatum: albo rezygnacja z przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń politycznych, albo wykluczenie z partii. W ultimatum chodziło w praktyce o stowarzyszenie Morawieckiego.

Politycy skupieni wokół b. premiera nie złożyli oświadczenia ws. braku przynależności do stowarzyszeń. Zaznaczali zarazem, że nie zrezygnowali z członkostwa w PiS - bo nie tego dotyczyło oświadczenie - i że jedynie realizują nową inicjatywę społeczną. Ostatecznie, po skierowaniu spraw do rzecznika dyscypliny, politycy ci uznali, że nie są już członkami PiS i pod koniec lipca zarejestrowali własny klub parlamentarny Rozwój Plus.

Morawiecki zapowiedział w poniedziałek, że najpóźniej 15 października założy partię polityczną; na ten dzień planowana jest konwencja stowarzyszenia "Rozwoju Plus”.

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Źródło PAP
Tematy: Mateusz MorawieckiJarosław KaczyńskiPiS
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oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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