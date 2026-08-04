Andrzej Morozowski nie żyje. Znany dziennikarz odszedł w wieku 69 lat

Andrzej Morozowski nie żyje

Stacja TVN24 poinformowała we wtorek 4 sierpnia, że Andrzej Morozowski zmarł w wieku 69 lat. Morozowski był związany ze stacją od około 25 lat.

Przez wiele lat był związany z Radiem Zet. Zdobył wiele prestiżowych wyróżnień - m.in. Grand Press, Nagrodę im. Andrzeja Woyciechowskiego, a także telewizyjnego Wiktora.

Dziennikarstwo to było poczucie misji, oparte na przeświadczeniu, że jednym z filarów demokracji jest obiektywna, mająca odzwierciedlenie w faktach informacja – wspominał Morozowski w tekście opublikowanym w 2021 r. na 20-lecie istnienia TVN24.

Kim był Andrzej Morozowski?

Andrzej Morozowski urodził się 13 czerwca 1957 r. w Warszawie. Po studiach na Wydziale Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie, w trakcie wyborów czerwcowych w 1989 r. pełnił funkcję męża zaufania strony solidarnościowej, następnie był pracownikiem Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego.

W latach 1990–2000 pracował w Radiu Zet, w tym okresie współpracował także z TVP, był reporterem sejmowym Teleexpressu. Od 2001 r. związany był z TVN24 jako prowadzący lub współprowadzący różnych programów. Pracował także jako reporter.

W latach 2005–2010 wraz z Tomaszem Sekielskim prowadził w TVN autorski program "Teraz my!”. Gościnnie udzielał się również jako aktor, wystąpił m.in. w jednym z odcinków serialu "Niania” i filmie "Sztos 2”.

To zawsze było moje marzenie – pracować w newsach - powiedział w jednym z wywiadów Morozowski