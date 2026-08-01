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Aktor serialu "07 zgłoś się" zmarł kilka dni temu. Ujawniono okoliczności śmierci

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 13:21
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Świeczka
Aktor serialu "07 zgłoś się" zmarł kilka dni temu. Ujawniono okoliczności śmierci/ShutterStock
Henryk Gęsikowski, którego widzowie znają z serialu "07 zgłoś się", zmarł w wieku 74 lat. Teraz kilka dni po jego śmierci, ujawniono okoliczności. Okazuje się, że aktor odszedł nagle podczas Góralskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę. Jakie informacje przekazała policja?

Nie żyje aktor z serialu "07 zgłoś się"

Henryk Gęsikowski nie żyje. Aktor zmarł w wieku 74 lat. Widzowie kojarzyli go głównie z roli w serialu "07 zgłoś się". Wiadomość o jego śmierci wywołała ogromne poruszenie zarówno w środowisku aktorskim, jak i wśród fanów tej produkcji.

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Ujawniono okoliczności śmierci aktora

Teraz pojawiły się informacje na temat okoliczności śmierci Henryka Gęsikowskiego. Portal o2 ustalił, że aktor zmarł nagle podczas Góralskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę. We wtorek, 28 lipca pielgrzymi opuszczając Czerwienne zauważyli pozostawione na balkonie buty należące do jednego z uczestników. Należały one właśnie do Henryka Gęsikowskiego.

Duchowni z parafii Matki Boskiej Częstochowskiej sprawdzili, dlaczego nie dołączył on do grupy. Gdy weszli do pokoju, okazało się, że aktor nie żyje. Zmarły mężczyzna przyjechał do Czerwiennego tydzień wcześniej. Przez internet zapisał się na Góralską Pielgrzymkę Pieszą na Jasną Górę. Pątnicy wyruszyli z Bachledówki 22 lipca. 74-latek najprawdopodobniej zmarł w nocy poprzedzającej tę datę - podał serwis 24tp.pl.

Jak poinformowali śledczy nie ma dowodów na udział osób trzecich w śmierci 74-latka. Policja zaznaczyła, że przyczyny zgonu zostaną ustalone dopiero po przeprowadzeniu sekcji zwłok.

Kim był Henryk Gęsikowski?

O tym, że zmarły mężczyzna to Henryk Gęsikowski, portal o2 otrzymał potwierdzenie w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu. Aktor znany był powszechnie z roli w serialu "07 zgłoś się". Przez ponad 50 lat był związany z teatrami w Szczecinie. W latach 1974-76 występował w Teatrach Dramatycznych, w latach 1976-83 i 1986-91 w Teatrze Współczesnym, w latach 1983-86 w Teatrze Polskim.

Aktor był twórcą wielu inicjatyw kulturalnych w Szczecinie a także reżyserem i założycielem Teatru Otwartego. Można go było zobaczyć w takich filmach jak:

  • "Po tamtej stronie świec"
  • "Zapis zbrodni"
  • "Ballada o ścinaniu drzewa"
  • "Draka".
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Źródło dziennik.pl
Tematy: śmierć07 zgłoś sięnie żyjehenryk gęsikowski
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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