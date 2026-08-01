Nie żyje aktor z serialu "07 zgłoś się"

Henryk Gęsikowski nie żyje. Aktor zmarł w wieku 74 lat. Widzowie kojarzyli go głównie z roli w serialu "07 zgłoś się". Wiadomość o jego śmierci wywołała ogromne poruszenie zarówno w środowisku aktorskim, jak i wśród fanów tej produkcji.

Ujawniono okoliczności śmierci aktora

Teraz pojawiły się informacje na temat okoliczności śmierci Henryka Gęsikowskiego. Portal o2 ustalił, że aktor zmarł nagle podczas Góralskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę. We wtorek, 28 lipca pielgrzymi opuszczając Czerwienne zauważyli pozostawione na balkonie buty należące do jednego z uczestników. Należały one właśnie do Henryka Gęsikowskiego.

Duchowni z parafii Matki Boskiej Częstochowskiej sprawdzili, dlaczego nie dołączył on do grupy. Gdy weszli do pokoju, okazało się, że aktor nie żyje. Zmarły mężczyzna przyjechał do Czerwiennego tydzień wcześniej. Przez internet zapisał się na Góralską Pielgrzymkę Pieszą na Jasną Górę. Pątnicy wyruszyli z Bachledówki 22 lipca. 74-latek najprawdopodobniej zmarł w nocy poprzedzającej tę datę - podał serwis 24tp.pl.

Jak poinformowali śledczy nie ma dowodów na udział osób trzecich w śmierci 74-latka. Policja zaznaczyła, że przyczyny zgonu zostaną ustalone dopiero po przeprowadzeniu sekcji zwłok.

Kim był Henryk Gęsikowski?

O tym, że zmarły mężczyzna to Henryk Gęsikowski, portal o2 otrzymał potwierdzenie w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu. Aktor znany był powszechnie z roli w serialu "07 zgłoś się". Przez ponad 50 lat był związany z teatrami w Szczecinie. W latach 1974-76 występował w Teatrach Dramatycznych, w latach 1976-83 i 1986-91 w Teatrze Współczesnym, w latach 1983-86 w Teatrze Polskim.

Aktor był twórcą wielu inicjatyw kulturalnych w Szczecinie a także reżyserem i założycielem Teatru Otwartego. Można go było zobaczyć w takich filmach jak: