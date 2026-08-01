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Kryzys w Ceucie, przybywa ofiar. UE: Jesteśmy zdeterminowani, by bronić granic

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 12:10
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Ceuta
Ponad 60 tys. migrantów przedarło się z Maroka do hiszpańskiej enklawy/PAP/EPA
Przywódcy 22 krajów Unii Europejskiej, w tym polski premier Donald Tusk, we wspólnym liście do szefów instytucji unijnych napisali, że są zdeterminowani, aby zapobiegać próbom podważania integralności granic zewnętrznych Wspólnoty, jak miało to miejsce w ostatnich dniach w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce Płn. Premier Hiszpanii zarzuca UE egoizm.

List jest reakcją na wydarzenia, do których doszło w ostatnich dniach w Ceucie, do której nielegalnie przedostało się ok. 60 tys. migrantów.

Przywódcy UE o polityce migracyjnej: nie możemy pozwolić

"Nie możemy pozwolić, aby niekontrolowane masowe przekraczanie granic, instrumentalizacja migracji lub inne zagrożenia hybrydowe stworzyły wrażenie, że nielegalny wjazd do Unii Europejskiej jest możliwy. Że nielegalny wjazd migranta może przekształcić się w legalny pobyt. Takie postrzeganie zachęcałoby do dalszych prób, podważało zaufanie do naszej wspólnej polityki migracyjnej i miało konsekwencje dla wszystkich państw członkowskich" - napisali przywódcy w liście udostępnionym PAP.

Przybywa ofiar śmiertelnych w Ceucie

Liczba ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego na granicy między Ceutą, hiszpańską eksklawą w Afryce Północnej, a Marokiem, wzrosła do 67 - poinformował w sobotę rząd Hiszpanii. W piątek wieczorem bilans wynosił 57. Wśród ofiar znaleźli się zarówno ludzie, którzy utonęli, jak i ci, którzy zginęli w panice podczas próby przekroczenia bariery falochronowej.

Będzie bariera zabezpieczająca granicę

Hiszpański rząd poinformował także, że zainstaluje barierę zabezpieczającą o długości 500 metrów wzdłuż ogrodzenia falochronu w morzu. Kryzys w Ceucie wybuchł, gdy w czwartek i piątek około 60 tys. nielegalnych imigrantów przedarło się z Maroka do hiszpańskiej eksklawy, zamieszkanej przez 83 tys. osób. W piątek wieczorem hiszpańskie MSW poinformowało, że zdecydowania większość migrantów wróciła już do Maroka.

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W sobotę dopłynęła jeszcze grupa migrantów

Agencja AP podała, że w sobotę rano na plażę Tarajal w Ceucie dopłynęła jeszcze niewielka liczba migrantów, ale zostali oni od razu zatrzymani przez hiszpańskich żołnierzy, którzy odstawili ich z powrotem na granicę z Marokiem. Jak dodaje Associated Press, w Ceucie, po dwóch dniach chaosu, panuje w sobotę względny spokój, ale mieszkańcy zastrzegają, że powrót do normlanego życia zajmie trochę czasu.

Premier Hiszpanii zarzuca UE egoizm i pisze do von der Leyen

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez w wysłanym w sobotę liście do unijnych przywódców skrytykował państwa, które - zamiast zaoferować wsparcie - domagały się w związku z kryzysem migracyjnym w Ceucie ograniczenia udziału Hiszpanii w strefie Schengen. Zaapelował o pilne zwołanie nadzwyczajnego spotkania ministrów spraw wewnętrznych UE. W piśmie skierowanym do szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costy i premiera Irlandii Micheala Martina, którego kraj sprawuje przewodnictwo w Radzie UE, Sanchez zaapelował o pilne zwołanie wideokonferencji szefów MSW.

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Źródło PAP
Tematy: imigranciKECeuta
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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