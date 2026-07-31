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Jasnowidz Jackowski o Karolu Nawrockim. "Zrealizuje wytyczne spoza Polski"

Helena Ziółkowska
dzisiaj, 04:46
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Karol Nawrocki z wizyt? w Bia?ym Domu
Jasnowidz Jackowski o Karolu Nawrockim. "Zrealizuje wytyczne spoza Polski"/East News
Krzysztof Jackowski to jasnowidz, którego przepowiednie wzbudzają ogromne zainteresowanie. Bywa uznawany za kontrowersyjnego. Od pewnego czasu jasnowidz z Człuchowa zamieszcza nagrania w sieci, w których wypowiada się na temat sytuacji politycznej w Polsce oraz prezydenta. Tym razem stwierdził, że Karol Nawrocki "zrealizuje wytyczne spoza Polski".

Krzysztof Jackowski od pewnego czasu wypowiada się na tematy polityczne. W swoich przepowiedniach wieszczy, co takiego wydarzy się w polskiej polityce i jak będzie wyglądała prezydentura Karola Nawrockiego.

Warto wspomnieć o tym, że już jesienią 2024 wieszczył, że to nie Rafał Trzaskowski wygra wybory prezydenckie. Jego wizja się potwierdziła i głową państwa został jego rywal, czyli Karol Nawrocki.

Polityczna wizja jasnowidza Jackowskiego. "Rząd Donalda Tuska czekają kłopoty"
Polityczna wizja jasnowidza Jackowskiego. "Rząd Donalda Tuska czekają kłopoty"

Jasnowidz Jackowski o Karolu Nawrockim. Jaka będzie jego prezydentura?

Jasnowidz Jackowski przepowiedział jakiś czas temu, że nowy prezydent będzie chciał być bliżej obywateli. Jego zdaniem będzie łamał polityczną etykietę. Przewidział, że będzie to prezydent "z luzem, by zjednać sobie ludzi".

Jackowski o Karolu Nawrockim. Jakie wytyczne zrealizuje prezydent?

W rozmowie z "Super Expressem" jasnowidz Krzysztof Jackowski podzielił się z kolei swoimi odczuciami, które dotyczyły kadencji Karola Nawrockiego. Jego zdaniem będzie ona dosyć burzliwa.

Prezydentura Karola Nawrockiego będzie burzliwa. Nie dlatego, że on będzie podejmował burzliwe czyny, tylko dlatego, że żyjemy w burzliwych czasach. Trwa trzecia wojna światowa. Ona na razie rozgrywa się na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie, ale nie jest wykluczone, że Polska w jakiś sposób zostanie wciągnięta w tę wojnę - twierdzi jasnowidz Jackowski.

Karol Nawrocki będzie realizował pewne wytyczne. Do czego zdaniem Jackowskiego to doprowadzi?

Dodał, że Karol Nawrocki będzie realizował wytyczne, ale nie krajowe, czy partii PiS, która pomogła mu wygrać wybory, ale zagraniczne. Prezydent Nawrocki mimo to, że przed wyborami był kompletnie nieznany, będzie realizował konkretne wytyczne. I nie mam na myśli tylko PiS-u. Te wytyczne będą spoza Polski, bo zdecydował się kandydować - wieszczy jasnowidz Jackowski.

Jasnowidz Jackowski stwierdził, że decyzje podjęte przez Karola Nawrockiego naród odbierze jako zdradę. Bo takie będą czasy. Będzie tak robił, bo takie będą czasy. Jednak nie będzie to zdrada, tak jak ją rozumiemy - wieszczy Jackowski.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: prezydentKarol Nawrockiprzepowiedniajasnowidz jackowski
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