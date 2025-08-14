Krzysztof Jackowski poza tym, że pomaga swoimi wizjami w poszukiwaniach zaginionych osób a także od czasu do czasu bierze udział w działaniach policji, często wypowiada się na tematy polityczne.

Prezydentura Karola Nawrockiego. Wizja jasnowidza Jackowskiego

W swoich wizjach wieszczy, co stanie się w tej kwestii zarówno na świecie, jak i w Polsce. Podczas trwania kampanii przed wyborami prezydenckimi 2025 przepowiedział, że nie wygra ich Rafał Trzaskowski. Twierdził, że wygraną Karola Nawrockiego przewidział już w 2024 roku.

Teraz, gdy nowy prezydent został już zaprzysiężony, jasnowidz z Człuchowa na nagraniach publikowanych na jego kanale na YouTubie wieszczy, jak będzie wyglądała jego prezydentura. Z przepowiedni Jackowskiego wynika, że rozpocznie się ona w Warszawie a skończy na uchodźstwie.

Burzliwa prezydentura jasnowidza Jackowskiego. To wieszczy Jackowski

Według jasnowidza Jackowskiego nowy prezydent nie będzie zbyt uległy polityczne etykiecie. Ma zamiar budować swoją prezydenturę jako osoby bliskiej obywatelom i otwartej. W rozmowie z "Super Expressem" jasnowidz Jackowski powiedział również, że kadencja Karola Nawrockiego będzie "burzliwa". Powód?

Prezydentura Karola Nawrockiego będzie burzliwa. Nie dlatego, że on będzie podejmował burzliwe czyny, tylko dlatego, że żyjemy w burzliwych czasach. Trwa trzecia wojna światowa. Ona na razie rozgrywa się na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie, ale nie jest wykluczone, że Polska w jakiś sposób zostanie wciągnięta w tę wojnę- przepowiada jasnowidz Jackowski.

Karol Nawrocki nie zrealizuje planów PiS? Wizja jasnowidza Jackowskiego

Z wizji jasnowidza z Człuchowa wynika, że to nie będzie bierna prezydentura. Czy to oznacza, że nie będzie realizował wytycznych PiS-u, czyli partii, która wspierała go podczas kampanii prezydenckiej 2025? Prezydent Nawrocki mimo to, że przed wyborami był kompletnie nieznany, będzie realizował konkretne wytyczne. I nie mam na myśli tylko PiS-u. Te wytyczne będą spoza Polski, bo zdecydował się kandydować - wieszczy jasnowidz Jackowski.

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. Padły słowa o zdradzie prezydenta

W jego przepowiedniach padają także słowa o zdradzie. Czy to oznacza, że Karol Nawrocki zdradzi Polskę? Prezydent Nawrocki będzie podejmował takie decyzje, które będą odbierane przez naród jako zdrada. Bo takie będą czasy. Będzie tak robił, bo takie będą czasy. Jednak nie będzie to zdrada, tak jak ją rozumiemy - mówi jasnowidz Jackowski.

Dodaje, że polską scenę polityczną czekają ostre zawirowania. Prezydent podejmie takie decyzje, że oddolne siły doprowadzą późną jesienią do potężnego kryzysu w koalicji albo nawet jej rozbicia uważa jasnowidz Jackowski.