Jasnowidz Krzysztof Jackowski słynie głównie z pomocy rodzinom, które poszukują zaginionych osób. Czasem z jego usług korzystają także policjanci. Od pewnego czasu jasnowidz z Człuchowa zamieszcza w sieci nagrania, w których rozprawia o polityce oraz sytuacji w Polsce.

Wizje Krzysztofa Jackowskiego. Przegrana Trzaskowskiego, prezydentura Nawrockiego

W swoich wizjach przewidział m.in. przegraną Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich 2025. Wieszczył także, że prezydent Karol Nawrocki rozpocznie swoją kadencję w Polsce a skończy na uchodźstwie. Według jego wizji Polska nie będzie miała głowy państwa w latach 2026-2028.

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. Mówi o upadku rządu Tuska

Teraz Krzysztof Jackowski zamieścił nagranie, w którym mówi o sytuacji w polskim rządzie. Z jego przepowiedni wynika, że Szymon Hołownia być może będzie "przyczynkiem do upadku tego rządu".

Ci, którzy chcą w pewnym sensie obalić ten rząd lub zmienić ten rząd, a nie są to przyjaciele obecnej koalicji, czyli mówię o stronie pisowskiej, stawiają na Hołownię - wieszczy Krzysztof Jackowski.

Oczywiście to nie musi być prawdą, ale ja Hołownię od dawna nazywam "produktem politycznym". Hołownia nie jest urodzonym politykiem, Hołownia jest zrobionym politykiem w moim mniemaniu. Na Hołownię postawiono, na Hołownie postawiły jakieś grupy, które nie ujawniają się w polityce, ale mają wpływ na politykę i na biznesy w Polsce - uważa jasnowidz z Człuchowa.

Tworzy się alternatywny rząd. Według Jackowskiego to Hołownia "dostał propozycję"

Jasnowidz Jackowski uważa, że Szymon Hołownia to ten polityk, który otrzymał informację o tym, że tworzy się alternatywny rząd. Szeroki alternatywny rząd, który może być dużą siłą koalicyjną w przyszłości po następnych wyborach. Hołownia dostał propozycję, a może nawet nie do końca propozycję, a sugestię, że jego partia, która traci i to mocno traci, może być widziana w tej przyszłej koalicji, a on może uzyskać poważne stanowisko w przyszłym rządzie - brzmi wizja Jackowskiego.

Hołownia nie da jednoznacznej decyzji i nie wyrazi zgody na zaszkodzenie koalicji, wystąpienie z niej lub działania w stosunku do obalenia tej, do rozbicia tej koalicji, która rządzi, ale Hołownia nie przekreśla jednoznacznie tego, że może współpracować zupełnie inną koalicją, z PiS-em- uważa jasnowidz. Jego zdaniem nowa koalicja to będzie współpraca PiS z Konfederacją, z PSL-em, z częścią Lewicy.

Jasnowidz Krzysztof Jackowski podaje też datę upadku rządu Tuska. Jego zdaniem wydarzy się to jesienią tego roku. Jego zdaniem nie chodzi o wcześniejsze wybory, ale nową koalicję. Bardzo ważną rolę będzie odgrywał Nawrocki. Będzie bardzo mocno obnażał Tuska, ale nie będzie obrażał koalicjantów. Jesienią możemy mieć zmianę rządu - twierdzi Jackowski.