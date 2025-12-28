„Fundacja Brigitte Bardot z ogromnym smutkiem ogłasza śmierć swojej założycielki i prezeski, Brigitte Bardot, światowej sławy aktorki i piosenkarki, która postanowiła porzucić swoją wielką karierę, aby poświęcić życie i energię dobrostanowi zwierząt oraz swojej Fundacji” - czytamy w oświadczeniu. Nie podano daty ani miejsca śmierci.

Brigitte Anne Marie Bardot - znana całemu światu po prostu jako BB. Była największą gwiazdą lat 50. i 60. światowego kina. Była nie tylko aktorką, lecz także modelką, piosenkarką oraz - przez długie lata - działaczką na rzecz ochrony praw zwierząt.

"Bardzo szczęśliwa i jednocześnie nieszczęśliwa"

"Byłam bardzo szczęśliwa, bardzo bogata, bardzo piękna, bardzo sławna i bardzo nieszczęśliwa" - powiedziała w jednym z wywiadów, podsumowując swoje życie. Karierę zaczęła, gdy miała 15 lat, zeszła ze sceny w 1973 r.

Oszałamiająca kariera

Brigitte Bardot zagrała w 45 filmach, wylansowała 60 piosenek. Kochali się w niej mężczyźni na całym świecie, a kobiety chciały wyglądać jak Bardotka. Pracowała z największymi reżyserami, byli to m.in. Roger Vadim, Louis Malle czy Jean-Luc Godard. Jej oszałamiająca kariera zaczęła się od filmu w reż. Rogera Vadima "I Bóg stworzył kobietę" (1956).