Donald Trump powiedział podczas Szczytu Tarczy Ameryk na Florydzie, że w minionym tygodniu USA oficjalnie uznały rząd wenezuelski.

Trump o Wenezueli: Złoto, dobra ziemia, a nie mogli z tego korzystać

Oba kraje zawarły też porozumienie dotyczące sprzedaży złota i innych minerałów przez Wenezuelę.

Mają wspaniały potencjał. Złoto. Dobrą ziemię. Nie mogli z tego korzystać. System nie pozwalał im wykorzystać wartości swojej ziemi – podkreślił Trump.

Trump: To jest kres Kuby. Nie mają pieniędzy ani ropy. Mają złą filozofię

Zapowiedział, że wkrótce również na Kubie "zajdzie wielka zmiana". To jest kres Kuby. Nie mają pieniędzy, nie mają ropy. Mają złą filozofię. Mają zły reżim – wymieniał prezydent USA.

Trump dodał, że władze Kuby prowadzą z nim negocjacje i rozmawiają również z amerykańskim sekretarzem stanu Markiem Rubio.

Trump: To ostatnie momenty Kuby w tej formie. Będzie miała nowe życie

To ostatnie momenty Kuby w dotychczasowej formie. Będzie miała nowe, wspaniałe życie – powiedział amerykański przywódca. Wyraził przekonanie, że zawarcie porozumienia z władzami w Hawanie będzie łatwe.

To kolejna wypowiedź Trumpa w tym duchu na temat Kuby w ostatnim czasie. Prezydent mówił m.in., że upadek reżimu na Kubie jest tylko kwestią czasu. Pod koniec lutego oświadczył, że USA rozmawiają z władzami w Hawanie i może to się skończyć "przyjaznym przejęciem" wyspy.

"Wall Street Journal": Transformacja na Kubie jak w Wenezueli

Według "Wall Street Journal" celem USA jest dogadanie się z częścią elit kubańskiego reżimu, by przeprowadzić transformację na wyspie w podobny sposób, jak miało to miejsce w sprzymierzonej z Kubą Wenezueli.