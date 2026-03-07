"A więc trzy Konfederacje przeciwko nam. Nie ma czego się bać, ale nie można ich lekceważyć. Jedno jest pewne: w 2027 Polskę czeka gra o wszystko” – skomentował premier Donald Tusk we wpisie na X w sobotę po konwencji PiS.

Kaczyński: Stworzymy nowy rząd z Przemysławem Czarnkiem

W tych okolicznościach, które mamy dzisiaj w Polsce, w tej sytuacji, którą uważam za trudną, wyzywającą dla nas, ale my musimy to wyzwanie podjąć i musimy zwyciężyć, musimy stworzyć nowy rząd. Jestem głęboko przekonany, że takim człowiekiem w tym momencie jest pan profesor Przemysław Czarnek – powiedział w Krakowie Jarosław Kaczyński.

Czarnek: Będę maszynistą, ale kierownikiem – Jarosław Kaczyński

Sam Przemysław Czarnek podkreślił, że partia wsiada do "znakomicie naoliwionego pociągu szybkich prędkości, po to, żeby wygrać dla Polski". Dodał, że ma być maszynistą tego pociągu, ale kierownikiem pozostaje zawsze Jarosław Kaczyński.