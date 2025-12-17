Gdzie jest Przemysław Czarnek? "Jednoosobowa frakcja »prawdziwka« we frakcji Jarosława Kaczyńskiego - komentuje w Radiu ZET wiceprezes PiS.

"Niefortunna wymiana w PiS"

W ocenie Przemysława Czarnka, wszystko, co wydarzyło się w partii w ostatnich dniach to "wymiana jest niefortunna, nawet wysoce". "Powtarzam apel do wszystkich przyjaciół - to są rzeczywiście bardzo trudne dyskusje programowe, co do kursu na przyszłość również, ale warto pewne spory zachować dla siebie" - apeluje Gość Radia ZET. "Myślę, że wszyscy zrozumieli błędy, które zrobiliśmy w sensie wynoszenia tego do mediów społecznościowych" - dodaje polityk.

Reklama

Przemysław Czarnek nie podzielił się opłatkiem z Mateuszem Morawieckim

Pytany o spotkanie wigilijne na Nowogrodzkiej, wiceprezes PiS opisuje, że był oto spotkanie „bardzo ładne, w bardzo radosnej i przyjemnej atmosferze". Dodaje jednak, że nie podzielił się opłatkiem z Mateuszem Morawieckim, ponieważ byłego premiera już wtedy nie było. "Ale witałem się z nim, rozmawiałem. Rozmawiamy na WhatsAppie, SMS-ami. Zdrowych, spokojnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia i bardzo szczęśliwego nowego roku wspólnie" - mówi Przemysław Czarnek. Wiceprezes PiS dodaje również, że nie było go na wigilii u Morawieckiego, ale zaproszenie miał. Pytany z kolei o ewentualne odejście byłego premiera z partii, polityk odpowiada: "A gdzie odejdzie, do Nowej Fali Joanny Senyszyn? Na litość boską. Nie ma miejsca na scenie politycznej" – zaznacza gość Bogdana Rymanowskiego i podkreśla, że to "PiS jest szerokim okrętem, który płynie i ma miejsce dla wszystkich".

Reklama

Przemysław Czarnek o wojnie i Tusku

Gdyby wybuchła wojna, to Mateusz Morawiecki wyobraża sobie rząd jedności narodowej z Donaldem Tuskiem? "Gdyby zaatakowała nas Rosja, to nie można robić rządu z kimś, kto służy interesom niemiecko-rosyjskim" – mocno komentuje polityk PiS, zaznaczając: "Nie ma możliwości jakiejkolwiek koalicji z Tuskiem, koniec. Nawet w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa? Jeśli mówimy o wspólnym rządzie - nie ma możliwości. Wspólne, jednostkowe działanie – zawsze, z każdym" – mówi Gość Radia ZET. "Jakbym był w okopie razem z Donaldem Tuskiem i strzelaliby do nas, to bym go wspierał - dodaje Przemysław Czarnek.

Przemysław Czarnek: psy powinny być na uwięzi

Próba obalenia prezydenckiego weta ws. ustawy łańcuchowej? Polityk PiS komentuje, że nie zmienił zdania w tej sprawie. "Psy powinny być na uwięzi, natomiast wszyscy mamy obowiązek dobrego traktowania zwierząt. Ja też mam psy, mam koty i traktuję je bardzo dobrze. Na uwięzi to znaczy, że mają nie przeszkadzać ludziom w normalnym chodzeniu po ulicy, jeżdżeniu na rowerze" - mówi Gość Radia ZET. Czarnek "pierwszym łańcuchowym RP"? "Nie interesują mnie idiotyczne przydomki. Interesuje mnie np., że psy w Zielonej Górze, które nie były na uwięzi, zagryzły człowieka. Takich przypadków jest więcej" - komentuje polityk PiS. Jego zdaniem "psy, które nie są na uwięzi straszą dzieci wracające ze szkoły, a nieraz je gryzą". "Na litość boską! Psy to są psy, a ludzie to są ludzie. Mamy obowiązek dobrego traktowania psów. Bardzo o to proszę" - mówi Przemysław Czarnek.