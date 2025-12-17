Cytowany przez węgierską prasę premier poprosił też Putina o wyjaśnienie, czy Moskwa będzie brała pod uwagę stanowiska poszczególnych państw członkowskich w tej sprawie.

Reakcja Rosji zależna od głosowania na szczycie UE

Według Orbana, Rosjanie odpowiedzieli, że "zareagują stanowczo, ale wezmą pod uwagę, kto i jak będzie głosował na szczycie UE".

Reklama

Polityczna decyzja ws. ewentualnego wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów bankowych na pomoc dla Ukrainy ma zapaść w czwartek na szczycie UE w Brukseli.

Ile rosyjskich pieniędzy zamrożono w europejskich bankach?

Szacuje się, że 192 mld euro zamrożonych rosyjskich środków przechowywanych jest w Euroclear, międzynarodowej instytucji finansowej z siedzibą w Brukseli. Pozostałe rosyjskie aktywa, warte 25 mld, są zamrożone w bankach komercyjnych we Francji i Belgii. Aktywa Rosji są zdeponowane także w innych krajach Europy, w tym 8 mld euro – w Wielkiej Brytanii, 200 mln euro – w Niemczech, mniej niż 100 mln – na Cyprze i 10 tys. euro – w Szwecji.

Orban: Dotykanie pieniędzy Rosji to deklaracja wojny

W ostatni piątek UE podjęła decyzję o zamrożeniu rosyjskich aktywów na stałe, czemu wcześniej sprzeciwiały się Węgry i Słowacja. Komentujący sprawę Orban powiedział w sobotę, że "dotykanie zamrożonych rosyjskich aktywów i przejmowanie ich, jest deklaracją wojny".