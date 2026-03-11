Aktualizujemy Krajowy Plan Odbudowy, aby dostosować harmonogramy reform i inwestycji do realnego tempa ich realizacji. Celem zmian z KPO jest maksymalne wykorzystanie dostępnych środków z programu.

Rewizja zakłada dwie istotne zmiany. Pierwszą jest uwzględnienie w KPO programu asystencji dla osób z niepełnosprawnościami.

Druga zmiana to są przesunięcia finansowe spowodowane tym, że z powodu chłodu, śniegu niektóre inwestycje nie szły tak szybko, jak by się chciało. Przesuwamy w sumie 50 milionów euro na kluczowe strategiczne inwestycje – na Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności oraz 106 milionów euro na europejski program satelitarny IRIS2. Dzięki temu dołożymy te pieniądze do zakupu satelitów niższego poziomu, co pozwoli wejść do programu polskim firmom.

– powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Reklama

Zakres rewizji KPO

Rewizja obejmie zarówno reformy, jak i inwestycje zapisane w KPO. W przypadku inwestycji zmiany wynikają z warunków atmosferycznych, jak i procedur przetargowych, które spowodowały konieczność korekt w ich zakresie. Kluczowe zmiany to:

Reklama

Wprowadzenie asystencji osobistej w miejsce bonu senioralnego (reforma A70G) – położenie nacisku na poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych jest realizacją jednego z priorytetów rządu; pozostaje zgodne z wytycznymi i regulacjami międzynarodowymi w zakresie opieki długoterminowej (np. zgodny z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawach osób z niepełnosprawnościami).

(reforma A70G) – położenie nacisku na poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych jest realizacją jednego z priorytetów rządu; pozostaje zgodne z wytycznymi i regulacjami międzynarodowymi w zakresie opieki długoterminowej (np. zgodny z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawach osób z niepełnosprawnościami). Dobrowolny wkład w unijny program bezpiecznej łączności IRIS2 – dodatkowe ok. 447 mln zł (106 mln euro) na zwiększenie pozyskanych przepustowości, co pozwoli w pełni zaspokoić nie tylko potrzeby służb publicznych, w dużej części potrzeby wojska, ale także korzystających z łączności satelitarnej służb zarządzania kryzysowego, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego czy polskich placówek dyplomatycznych za granicą. Jednocześnie polskie podmioty zyskają dużo większą możliwość udziału w budowie satelitów, dla których polski przemysł może włączyć się w łańcuchy dostaw.

Więcej środków na Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności – zwiększenie budżetu funduszu o ok. 211 mln zł (50 mln euro), co oznacza, że FBiO będzie wynosić 22,9 mld zł (5,38 mld euro). Fundusz wzmocni zdolności obronne i bezpieczeństwo Polski. Będzie z niego finansowana m.in. budowa schronów, miejsc schronienia, studni, ujęć wody i lokalnych studni, infrastruktura telekomunikacyjna związaną z zarządzaniem kryzysowym; projekty na budowę i remonty dróg i infrastruktury kolejowej, które w razie kryzysu służą wojsku, a na co dzień usprawniają lokalny transport pasażerski i towarowy. Połowa środków FBiO trafi do samorządów, które będą mogły je wydać na budowę i modernizację schronów oraz infrastrukturę drogową. Z funduszu skorzystają też polskie firmy, specjalizujące się w technologiach obronnych.

Harmonogram przyjęcia rewizji

Przeprowadzenie i zakończenie rewizji KPO jest warunkiem wysłania kolejnego wniosku o płatność dla KPO (ósmy wniosek), co jest planowane w maju 2026 r.

Przyjęte przez Radę Ministrów zmiany w KPO zostaną 10 marca br. formalnie przekazane w formie wniosku o rewizję do Komisji Europejskiej, która ma dwa miesiące na ich ocenę.

Ok. połowy kwietnia br. powinna zapaść decyzja Komisji Europejskiej w sprawie oceny rewizji. Na początku maja br. br. Rada UE ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) powinna zatwierdzić zmiany w polskim KPO, co formalnie zakończy proces jego rewizji.

KPO dla Polski

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) składa się z 59 inwestycji i 54 reform, a jego celem jest wzmocnienie polskiej gospodarki.

Polska ma otrzymać z KPO 233 mld zł (54,71 mld euro), w tym ok. 107 mld zł (25,27 mld euro) w postaci dotacji i ok. 126 mld zł (29,44 mld euro) w formie preferencyjnych pożyczek. Dotychczas z pięciu złożonych wniosków o płatność z KPO oraz z tytułu zaliczki REPowerEU Polska otrzymała ok. 115 mld zł.