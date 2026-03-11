– Bezpieczeństwo w codziennych sprawach to fundament nowoczesnego państwa. Dlatego w mObywatelu nieustannie wdrażamy rozwiązania, które pozwalają szybko reagować w sytuacjach zagrożenia dokumentów i danych. Każdą ważną sprawę będzie można załatwić sprawnie, wygodnie i bez zbędnych formalności – dokładnie tak, jak oczekują tego użytkownicy usług publicznych – przekazał wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Nowości w aplikacji

Coraz więcej spraw urzędowych można już załatwić bez wizyty w urzędzie. Od dziś użytkownicy i użytkowniczki mObywatela znajdą w nim kolejne usługi związane z zarządzaniem dokumentami:

wniosek o unieważnienie dowodu osobistego dziecka lub podopiecznego,

wniosek o unieważnienie własnego dowodu z powodu nieuprawnionego wykorzystania danych,

sprawdzenie, na jakim etapie jest produkcja nowego paszportu.

Dwie pierwsze usługi użytkownik znajdzie w katalogu Załatw sprawę. Do skorzystania z nich niezbędny jest profil zaufany, aktywna skrzynka do e-Doręczeń oraz posiadanie przynajmniej jednego dokumentu z certyfikatem (mDowód, Dokument ochrony czasowej lub Legitymacja studencka). Aby sprawdzić, czy paszport jest gotowy do odbioru, wystarczy posiadać numer wniosku.

Gdy zniknie dowód dziecka

Zgubienie lub zniszczenie dokumentu może przydarzyć się każdemu. W przypadku utraty dokumentu dziecka lub podopiecznego, kluczowa jest szybka reakcja rodziców czy opiekunów, żeby zapobiec wykorzystaniu danych przez osoby nieuprawnione. To możliwe z mObywatelem.

Żeby unieważnić dokument dziecka lub podopiecznego w aplikacji, wystarczy odszukać na liście usług katalog Załatw sprawę, wybrać Dowód osobisty, a następnie Unieważnij dowód dziecka lub Unieważnij dowód podopiecznego. Kolejnym krokiem jest wypełnienie krótkiego wniosku, który zostanie przesłany do właściwego urzędu.

Ważne: unieważnienie jest nieodwracalne. Jeśli jest szansa, że dokument się odnajdzie, lepiej najpierw go zawiesić. W ciągu 14 dni blokadę można cofnąć, by dalej korzystać z odnalezionego dokumentu.

Nowa ochrona przy kradzieży tożsamości

Dotychczas unieważnienia można było dokonać z powodu utraty lub uszkodzenia dokumentu. Od teraz użytkownik ma do wyboru również trzecią przyczynę – nieuprawnione wykorzystanie danych, np. gdy ktoś podał serię i numer jego dowodu podczas zaciągania pożyczki. W takiej sytuacji warto nie tylko unieważnić dokument, ale też powiadomić Policję.

Wniosek o unieważnienie dokumentu z powodu nieuprawnionego wykorzystania danych można wypełnić w mObywatelu, opisując okoliczności zdarzenia i – w razie potrzeby – dołączając dokument potwierdzający zdarzenie np. skan zawiadomienia z komisariatu policji.

Dzięki aplikacji użytkownik szybko przekaże zgłoszenie do właściwego urzędu, który podejmie ostateczną decyzję o unieważnieniu dowodu osobistego. Dodatkowo zostanie zastrzeżony numer PESEL pokrzywdzonego. To szybki sposób na ograniczenie skutków wyłudzenia.

Sprawdź w aplikacji status wyrabianego paszportu

Uzyskanie paszportu zajmuje zwykle około 30 dni od dnia złożenia wniosku. Zdarza się jednak, że dokument jest gotowy do odbioru już w ciągu 2-3 tygodni. Dzięki nowej usłudze użytkownik może łatwo sprawdzić etap realizacji swojego dokumentu.

Wystarczy odszukać na liście usług kategorię Sprawy urzędowe, wybrać Odbiór paszportu i wpisać numer wniosku paszportowego. W usłudze pojawi się informacja, na jakim etapie jest produkcja dokumentu. Użytkownik dowie się, czy wniosek:

jest aktualnie przetwarzany,

został anulowany,

został odrzucony przez urząd.

Jeśli rozpoczęła się już produkcja paszportu, użytkownik zobaczy taką informację po wpisaniu numeru wniosku w usłudze. I co najważniejsze, gdy paszport będzie już gotowy, w mObywatelu pojawi się informacja o:

możliwości jego odbioru, jeśli użytkownik odbiera dokument osobiście,

nadaniu przesyłki z nowym paszportem, jeśli wnioskujący wybrał wysyłkę kurierem.

W usłudze sprawdzić można nie tylko etap produkcji własnego dokumentu, ale też paszportu dziecka, kogoś z rodziny albo innej osoby, jeśli użytkownik dysponuje numerem jej wniosku. Aplikacja umożliwia przy tym sprawdzenie statusu produkcji różnych rodzajów paszportów, w tym:

paszportu tymczasowego,

tymczasowego, paszportu dyplomatycznego,

paszportu służbowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Dane wyświetlane w aplikacji pochodzą z Rejestru Dokumentów Paszportowych (RDP).