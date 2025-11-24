Prognoza pogody na poniedziałek

Ogólna sytuacja meteorologiczna w kraju będzie kształtowana przez niże z frontami atmosferycznymi, które będą przemieszczać się nad Polską. Ich obecność zapewni pogodę w większości regionów pochmurną z częstymi opadami. Temperatury będą utrzymywać się w okolicach punktu zamarzania, co zwiastuje mróz w godzinach nocnych.

Prognoza dla Polski - temperatura w poniedziałek

W ciągu dnia temperatura maksymalna na przeważającym obszarze Polski wyniesie około 1 stopnia Celsjusza, choć lokalnie, zwłaszcza na zachodzie, może wzrosnąć do 2 stopni Celsjusza. W nocy spodziewany jest wyraźny spadek temperatur. Temperatura minimalna obniży się do około -3 stopni Celsjusza, a miejscami, zwłaszcza w rejonach z rozpogodzeniami, może osiągnąć -4 stopni do nawet -7 stopni Celsjusza, co oznacza umiarkowany mróz. Zachmurzenie będzie duże i całkowite, utrudniając dostęp światła słonecznego. Szansa na większe przejaśnienia i krótkotrwałe rozpogodzenia pojawi się jedynie w pasie centralnym i na północy kraju.

Śnieg w poniedziałek

W kwestii opadów, przeważającym typem będzie śnieg, który wystąpi w wielu regionach. Na południu i południowym wschodzie kraju początkowe opady deszczu ze śniegiem będą szybko przechodzić w sam śnieg wraz ze spadkiem temperatury. Możliwy jest przyrost pokrywy śnieżnej o znaczną grubość, szacowaną na 5 do 10 cm. Prawdopodobieństwo opadów wynosi około 35 proc. w ciągu dnia i spada do 20 proc. w nocy. Wiatr będzie umiarkowany, wiejący przeważnie z kierunku południowego ze średnią prędkością około 18 km/h (co odpowiada 11 mph). Wilgotność powietrza utrzyma się na wysokim poziomie, oscylując w granicach 80-85 proc. Indeks UV pozostanie niski, wynosząc 0, co jest typowe dla pochmurnej, zimowej aury.