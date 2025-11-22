Uczestnicy programu "Afryka Express" przemierzali Tanzanię oraz Kenię. Bywało zabawnie i dramatycznie, nie brakowało emocji. Zdarzyło się, że para odpadła, a potem wracała do wyścigu.

Kontuzja i choroba

W tym sezonie aż dwie pary pożegnały się z formatem z powodu kontuzji. Tomasz Iwan uległ groźnemu wypadkowi, a Wiktorii Gąsiewskiej lekarz odradził dalszy udział w wyścigu. Po tygodniach zmagań w grze pozostały trzy najlepsze pary, które w sobotnim odcinku walczyły o dotarcie na metę w Nairobi.

Trzy pary w finale "Afryka Express"

W wyścigu po zwycięstwo w tej edycji pozostali: Monika Hoffman-Piszora i Iga Piszora, Edyta Zając i Michał Mikołajczak oraz Nikodem Rozbicki i Paweł Kurowski. Na ostatniej prostej wcale nie było łatwo, bo musieli zmierzyć się m.in. z "ruletką smaków", zapleceniem warkocza czy karmieniem żyraf. Najważniejsze było jednak to, kto pierwszy dotrze na metę programu na dachu Kenya International Convention Centre.

Oni zostali zwycięzcami programu "Afryka Express"

Ostatecznie pierwszą edycję programu "Afryka Express" zwyciężyli Edyta Zając i Michał Mikołajczak.