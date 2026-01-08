Według mediów do zdarzenia miało dojść 15 grudnia 2025 r. podczas lekcji języka angielskiego. Nauczycielka miała zażądać od uczniów zdjęcia krzyża z sali lekcyjnej, a gdy młodzież odmówiła, samodzielnie zdjęła krzyż i wyrzuciła go do kosza na śmieci.

Manifestacja przeciwko zachowaniu nauczycielki

W Kielnie na Pomorzu odbyła się manifestacja przeciwko zachowaniu nauczycielki. Jak podaje Niezależna.pl, matka jednego z uczniów powiedziała, że uczniowie, broniący krzyża, wypełnili motto szkoły w Kielnie - słowa św. Jana Pawła II o "własnym Westerplatte". Młodzi bohaterowie uczą nas, dorosłych, że nie można zdezerterować w słusznej sprawie, jaką jest obrona krzyża - mówiła.

Reklama

Na proteście pojawili się także przedstawiciele Klubów "Gazety Polskiej" z Rumii i Wejherowa, Ruchu Obrony Granic z Robertem Bąkiewiczem i Jackiem Wroną, oraz politycy obecnej opozycji parlamentarnej, w tym PiS oraz Konfederacji Korony Polskiej.

"Niszczenie krzyża to brak tolerancji"

Reklama

Manifestujący mieli ze sobą transparenty "niszczenie krzyża to brak tolerancji", "nie lękajcie się", "Polska ma wybór: albo krzyż, albo półksiężyc", "krzyż - fundament naszej wiary". Posłanka PiS, Dorota Arciszewska-Mielewczyk powiedziała, że dzisiejsza akcja to nie "uprawianie polityki".

Krzyż jest naszym znakiem. Jesteśmy chrześcijanami, katolikami, chodzimy do kościoła, chrzcimy dzieci, chodzimy do komunii i nie pozwolimy na to, aby bezczeszczono symbol naszej wiary, dorobku kulturowego, dorobku narodowego - mówiła Arciszewska-Mielewczyk. Dodała, że nie ma tu miejsca na "łamanie prawa, by niszczyć symbole naszej kultury, naszej wiary, naszej miłości do Boga".

Afera z krzyżem w Kielnie. Ministrowie reagują

Na wydarzenia w w Kielnie zareagowali także ministrowie. Bez względu na to, w co kto wierzy, każdy ma prawo do poszanowania godności swojej wiary – powiedziała szefowa MEN Barbara Nowacka, odnosząc się do tego incydentu. Poinformowała, że wobec nauczycielki toczy się postępowanie dyscyplinarne.

Trzeba szanować polską tradycję, trzeba szanować uczucia religijne - powiedział w Polsat News minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek odnosząc się do incydentu. O zdarzenia z Kielna szef MS był pytany w kontekście szykowanego przez MS projektu nowelizacji Kodeksu karnego przewidującego wykreślenie kary pozbawienia wolności z katalogu kar za przestępstwo obrazy uczuć religijnych.