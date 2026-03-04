Wojciech Wiliński urodził się 1 lutego 1940 roku w Warszawie. Pochodził z artystycznej rodziny - jego rodzicami byli aktorzy Nina Wilińska i Kazimierz Pawłowski. Na scenie zadebiutował 1 stycznia 1959 roku, rozpoczynając karierę w Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni, gdzie występował do 1962 roku. Następnie przez dwanaście lat związany był z warszawskim Teatrem Syrena, a od 2004 roku - z Teatrem Żydowskim, w którym grał aż do śmierci.

Zagrał w kultowych filmach i serialach

Jak przypomniał Teatr Żydowski w Warszawie, w latach 1959-1962 aktor występował w Teatrze Muzycznym w Gdyni, a następnie, w latach 1964-1976, w warszawskim Teatrze Syrena. W latach 1970-1993 Wiliński współpracował także z "Podwieczorkiem przy mikrofonie". "Z Teatrem Żydowskim w Warszawie współpracował od 2004 r. "Przez lata współtworzył repertuar Teatru Żydowskiego, budując swoją pozycję jako wyrazisty i oddany scenie aktor. Zagrał w takich spektaklach jak "Marzec ’68. Dobrze żyjcie - to najlepsza zemsta", "Noc całego życia", "Ach! Odessa - Mama…", "Księga raju", "Dla mnie bomba", "Kamienica na Nalewkach. Widzowie telewizyjni pamiętają go również z ról filmowych i serialowych, m.in. z kultowych produkcji: "40-latka”, "Misia", "Pitbulla" - napisano na profilu Teatru Żydowskiego w Warszawie.