W odpowiedzi na krytykę ze strony Trumpa, który zarzucił Hiszpanii m.in. niskie wydatki na obronność, Merz powiedział, że rząd w Madrycie potrzebuje "przekonujących argumentów" w tej sprawie. Hiszpania jako jedyne państwo w NATO sprzeciwia się przekazywaniu na zbrojenia równowartości 5 proc. PKB, twierdząc, że do zrealizowania celów sojuszniczych wystarczą wydatki na poziomie 2,1 proc.

Hiszpania: Nie wyobrażamy sobie tego za czasów Merkel i Scholza

Nie wyobrażam sobie, aby (była) kanclerka (Niemiec Angela) Merkel lub (były kanclerz Niemiec Olaf) Scholz wygłosili takie uwagi– powiedział Albares w wywiadzie dla państwowej stacji telewizyjnej TVE.

Reklama

Hiszpania: Oczekujemy takiej samej solidarności, jaką wykazaliśmy wobec Danii

Reklama

Kiedy dzielimy z innym krajem wspólną walutę, politykę handlową, rynek, oczekujemy takiej samej solidarności, jaką Hiszpania wykazała się np. wobec Danii, gdy pojawiły się groźby nałożenia ceł w związku ze sprawą Grenlandii (do której roszczenia zgłaszał Trump - PAP). Albo solidarność, jaką Hiszpania okazuje krajom ze wschodniej flanki – dodał polityk.

Trump: USA zrywają stosunki handlowe z Hiszpanią

Podczas spotkania z Merzem w Białym Domu we wtorek Trump oświadczył, że USA zrywają stosunki handlowe z Hiszpanią. Jak zaznaczył, Hiszpania nie zwiększyła wydatków na obronność do 5 proc. PKB, jak inne państwa NATO, a ostatnio odmówiła USA wykorzystania swoich baz wojskowych na południu kraju do działań na Bliskim Wschodzie.