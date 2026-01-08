Mimo życzeń noworocznych i oficjalnych uścisków dłoni, atmosfera wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości pozostaje napięta. Informatorzy PAP donoszą, że "ci, którzy się nie lubili, nadal się nie lubią". Posłowie dzielą się na podgrupki frakcyjne i unikają wspólnego przebywania. Główna linia sporu przebiega między:

" Harcerzami ": frakcją byłego premiera Mateusza Morawieckiego.

": frakcją byłego premiera "Maślarzami": grupą skupioną wokół Przemysława Czarnka, Jacka Sasina i Tobiasza Bocheńskiego.

Bocheński premierem technicznym?

Podczas obrad kierownictwa partii powrócił temat wniosku o wotum nieufności dla rządu Donalda Tuska. Kluczowym punktem jest wybór premiera technicznego. Choć padają nazwiska ekspertów (Tomasz Szatkowski, Piotr Nowak), najwięcej emocji budzi Tobiasz Bocheński.

Jarosław Kaczyński ma być "zafascynowany" młodym europosłem. Jednak frakcja Morawieckiego stawia opór. Politycy PiS uważają, że Bocheński nie zapracował na swoją pozycję. Wybór Bocheńskiego mógłby doprowadzić do trwałego rozłamu, jeśli polityk ten aspirowałby do roli lidera także po ewentualnych wygranych wyborach.

Plan prezesa: "Szeroki namiot" i nowa książeczka

Jarosław Kaczyński wezwał posłów do zachowania jedności, określając PiS jako "szeroki namiot", w którym jest miejsce dla centrum i prawicy. Prezes wyznaczył jasny kierunek ideowy:

Koniec z radykalizmem: Partia ma przestać ścigać się na skrajne hasła z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

Nowy program: Piotr Gliński przygotuje założenia programowe, które trafią do specjalnej "książeczki", a ich prezentacja odbędzie się na konwencji w 2027 roku.

Dyscyplina medialna i puste kieszenie

Skarbnik PiS, Henryk Kowalczyk, wygłosił "apel moralny" do parlamentarzystów. Przypomniał o obowiązku wpłacania 1 tys. zł miesięcznie na kampanię wyborczą. Choć składka nie ma formalnej podstawy statutowej, partia potrzebuje środków na zbliżający się maraton wyborczy.

Kierownictwo zaostrza też dyscyplinę w internecie. Politycy dostali zakaz "pisania co komu przyjdzie do głowy" w mediach społecznościowych. Publiczne pranie brudów i kłótnie na platformie X (dawniej Twitter) mają zostać ukrócone, by nie szkodzić wizerunkowi partii jako jedności.

Kurski i Morawiecki wciąż w kontrze

Spokój w partii jest kruchy. Emocje podgrzewają niedawne wydarzenia, takie jak organizacja dwóch konkurencyjnych wigilii partyjnych czy publiczne atakiJacka Kurskiego na Mateusza Morawieckiego. Sam były premier demonstracyjnie nie wziął udziału w jednym z kluczowych posiedzeń władz, co odebrano jako kwestionowanie przywództwa Kaczyńskiego.