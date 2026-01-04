Wybory parlamentarne odbyły się w 2023 r. PiS zdobyło 35,38 procent głosów, KO - 30,70 procent, Trzecia Droga - 14,40 procent, Nowa Lewica - 8,61 procent, a Konfederacja - 7,16 procent głosów. Demokratyczna opozycja w wyborach 2023 zdobyła łącznie 248 mandatów, PiS 194 mandaty, Konfederacja 18 mandatów. Aktualna koalicja rządząca w Polsce, znana jako "Koalicja 15 Października", składa się z trzech głównych ugrupowań: Koalicji Obywatelskiej (KO), Trzeciej Drogi (PSL i Polska 2050) oraz Lewicy. Na czele rządu stoi premier Donald Tusk.

Czy PiS grozi rozpad?

Wyniki badania zrealizowanego przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski są jednoznaczne - aż 69,3 proc. ogółu ankietowanych uważa, że w 2026 roku nie dojdzie do trwałego rozpadu Prawa i Sprawiedliwości. Duża część tej grupy jest o tym głęboko przekonana - odpowiedź "zdecydowanie nie" wybrało 30,3 proc. badanych, a "raczej nie" - 39,0 proc.

Reklama

Kto wieszczy rozpad PiS?

Wieszczenie końca formacji Jarosława Kaczyńskiego jest domeną mniejszości. 19,1 proc. respondentów przewiduje taki scenariusz, przy czym zaledwie 4,3 proc. wierzy w niego w sposób zdecydowany.