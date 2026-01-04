Siły USA przeprowadziły w sobotę atak na stolicę Wenezueli, Caracas, i inne miasta w tym kraju oraz ujęły przywódcę kraju Nicolasa Maduro i jego żonę. Para została wywieziona do USA, gdzie w poniedziałek ma stanąć przed sądem w Nowym Jorku, m.in. pod zarzutem uczestnictwa w zmowie narkoterrorystycznej. Maduro grozi kara od 30 lat więzienia do dożywocia.

Polacy w Wenezueli są bezpieczni

Mam informację w tej chwili o 11 polskich obywatelach, którzy przebywają w Wenezueli; polska placówka w Caracas jest na razie bezpieczna - poinformował w sobotę premier Donald Tusk. Przekazał też, że sytuacja jest monitorowana, a wszystkie informacje będą na bieżąco przekazywane.

Reklama

Szokujący wpis Tomasza Sakiewicza

W sieci pojawiła się masa komentarzy dotyczących sytuacji w Wenezueli. Jednak to wpis Tomasza Sakiewicza, szefa TV Republika wzbudził największe poruszenie. Sakiewicz napisał krótko na portalu X: "Assad, Maduro…Tusk?"

Reklama

Zdecydowane odpowiedzi na wpis szefa TV Republika

Na post Tomasza Sakiewicza natychmiast zareagowali politycy. Europoseł Łukasz Kohut stwierdził: "Jak widać nawet głupota jest skalowalna, a duch Targowicy w waszych kręgach wiecznie żywy. Tęskno do cara?". Były poseł John Godson dodał: "Panie Redaktorze, ten wpis naprawdę nie przystoi! Można się różnić politycznie, ale warto zachowywać przyzwoitość wobec innych, zwłaszcza wobec oponentów. Pozdrawiam serdecznie". Janusz Korwin-Mikke napisał: "Co? Wam się już we łbach poprzewracało od tej murzyńskości względem USA". Rzecznik rządu, Adam Szłapka ocenił wpis Sakiewicza wskazując: "3 stycznia mamy wygranego w konkursie na durnia roku. Dom wolnego słowa!".

Giertych składa zawiadomienie do prokuratury

Zareagował także Roman Giertych. Poseł KO napisał do Sakiewicza: "Namawia Pan Trumpa do lotniczego uderzenia na Warszawę, zabicia lub porwania demokratycznie wybranego rządu Rzeczpospolitej. Popełnia Pan zbrodnie podżegania do wojny". Po czym w kolejnym wpisie dodał: "Składam zawiadomienie do Prokuratora Generalnego na Tomasza Sakiewicza na jego wpis podżegający do wojny przeciwko demokratycznie wybranym władzom RP. Właściciel jednej z większych telewizji to osoba, której wpisów nie można lekceważyć".

Sakiewicz nie próżnował i odpowiadał na krytykę

Sakiewicz zareagował na komentarze dotyczące jego krótkiego wpisu. Dziennikarce Dominice Wielowieyskiej, która o jego słowach napisała: "To zdrada stanu. I naplucie na ideę suwerenności naszego kraju. Nawoływanie przywódcy USA do ingerencji w wewnętrzne sprawy Polski i usunięcie siłą premiera, który pełni funkcję w wyniku demokratycznych wyborów". W podobnym tonie wypowiedział się Mariusz Kamiński. "Assada obalił naród, w Wenezueli naród pozwolił obalić dyktatora, w Polsce sami się obalicie o własne nogi" - napisał Sakiewicz.