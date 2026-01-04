17 kwietnia bieżącego roku Prokuratura Rejonowa Białystok-Południe wszczęła śledztwo w sprawie znęcania się fizycznego i psychicznego nad osobą chorą umysłowo, w tym przypadku Krzysztofem Kononowiczem, znanym między innymi z kandydowania na urząd prezydenta Białegostoku. Osoby prywatne, które złożyły doniesienie do służb po śmierci Kononowicza, sugerowały, że autorzy kontrowersyjnych nagrań, publikowanych m.in. w kanale "Mleczny Człowiek", znęcali się nad nieporadnym życiowo Kononowiczem. Filmy te generowały duży ruch, dzięki czemu można było zarobić spore pieniądze.

Prokuratura umorzyła śledztwo

"29 grudnia 2025 roku Prokuratura Rejonowa Białystok-Południe umorzyła śledztwo w sprawie dotyczącej zaistniałego w okresie od 22 grudnia 2022 roku do 6 marca 2025 roku w Białymstoku, znęcania się psychicznego nad nieporadnym ze względu na stan psychiczny Krzysztofem Kononowiczem, poprzez poniżanie, dokuczanie, wszczynanie awantur, kierowanie wobec pokrzywdzonego słów powszechnie uznanych za obelżywe, ośmieszanie czy krytykowanie. Motywem tej decyzji było uznanie, że zdarzenia te nie zawierały znamion czynu zabronionego" - poinformowała portal TVP.Info prok. Elżbieta Bułat, pełniąca funkcję zastępcy prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Białystok-Południe.

Krzysztof Kononowicz kandydował na prezydenta w 2006 r.

Krzysztof Kononowicz w 2006 roku wystartował w wyborach na prezydenta Białegostoku. Podczas kampanii wyborczej wystąpił w spocie, który zawojował sieć. Ubrany w sweter z charakterystycznym wzorem mówił m.in.: "Żeby nie było bandyctwa, żeby nie było złodziejstwa, żeby nie było niczego".