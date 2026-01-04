Siły zbrojne USA zaatakowały Wenezuelę w nocy z piątku na sobotę i ujęły prezydenta Nicolasa Maduro, który następnie został przetransportowany wraz z żoną do Stanów Zjednoczonych. Ma stanąć przed sądem w Nowym Jorku m.in. w sprawie związanej z tzw. zmową narkoterrorystyczną.

Stanowcze oświadczenie Chin ws. Maduro

"Wzywamy stronę amerykańską do zapewnienia bezpieczeństwa prezydentowi Maduro i jego małżonce, ich natychmiastowego uwolnienia oraz zaprzestania działań mających na celu obalenie władz Wenezueli" - oświadczyło ministerstwo spraw zagranicznych w Pekinie. W komunikacie opublikowanym na stronie internetowej resortu podkreślono, że kryzys polityczny w południowoamerykańskim kraju należy rozwiązać poprzez dialog i negocjacje.

Reklama

Takie zarzuty ciążą na Maduro i ludziach z jego otoczenia

Na Maduro, Flores oraz trzech osobach z ich otoczenia, które pozostały na wolności, ciążą cztery zarzuty, w tym najcięższy: uczestnictwo w zmowie narkoterroryzmu. Były przywódca oskarżony jest o wieloletnie prowadzenie przemytu kokainy do USA, w tym we współpracy z organizacjami uznanymi przez USA za terrorystyczne: kolumbijskimi bojówkami FARC i ELN, meksykańskimi kartelami Sinaloa i Zetas oraz wenezuelskim gangiem Tren de Aragua. Za te czyny grozi kara od 30 lat więzienia do dożywocia. W poniedziałek Maduro ma stanąć przed sądem w Nowym Jorku.(