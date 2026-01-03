Trump zamieścił zdjęcie obalonego dyktatora z podpisem "Nicolas Maduro na pokładzie USS Iwo Jima". Na zdjęciu widać odzianego w szary dres Maduro w ciemnych okularach i słuchawkach, w towarzystwie agenta antynarkotykowej służby DEA.

Trump informował wcześniej, że Maduro popłynie okrętem do Nowego Jorku, gdzie usłyszy zarzuty związane z przemytem narkotyków.

Tak wygląda pojmany Maduro. Trump publikuje zdjęcie z okrętu USA

Prezydent USA zamieścił też na swoim portalu kompilację filmów z mediów społecznościowych przedstawiających eksplozje w Caracas z podkładem piosenki "Fortunate Son" zespołu Creedence Clearwater Revival. Piosenka była znanym hymnem przeciwko wojnie w Wietnamie.