O propozycji "polskiego SAFE 0 proc." rozmawiali we wtorek w Pałacu Prezydenckim prezydent, prezes NBP Adam Glapiński oraz premier Donald Tusk wraz z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i ministrem finansów Andrzejem Domańskim.

Po spotkaniu Bogucki przekazał, że zgodnie z oczekiwaniami premiera, na spotkaniu zostały przedstawione szczegóły propozycji prezydenta i prezesa NBP. -Premier domagał się szczegółów i dziś je otrzymał, zarówno w wymiarze legislacyjnym, prawnym, jak też w tym wymiarze ekonomicznym - powiedział Bogucki.

Program SAFE. Bogucki: Prezydent nie podjął jeszcze decyzji

Podkreślił, że do Sejmu wpłynął prezydencki projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych realizujący "Polski SAFE 0 proc."

Reklama

Jego zdaniem, od środy, kiedy zaczyna się posiedzenie Sejmu, izba niższa może zacząć prace nad tym projektem. Pan premier jako szef większości, jako szef rządu może spowodować, że ta ustawa trafi pod obrady Sejmu, a później w najbliższym tygodniu są także obrady Senatu. A więc właściwie jeszcze przed terminem decyzji pana prezydenta (ws. ustawy wdrażającej unijny program SAFE, PAP) można by było przeprocedować tę dobrą ustawę, która została zaproponowana - powiedział szef kancelarii prezydenta.

Jednocześnie poinformował, że prezydent nie podjął jeszcze decyzji ws. ustawy wdrażającej unijny program SAFE. Prezydent ma czas na podjęcie decyzji ws. tej ustawy do 20 marca.