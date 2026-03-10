Lotto od lat przyciąga ludzi marzących o zmianie losu. Każde losowanie to dla wielu szansa na dom, podróże czy spokojniejszą przyszłość. Nic więc dziwnego, że historie o wielkich wygranych budzą ogromne emocje. Jeszcze większe wywołują jednak opowieści o osobach, które wygrały fortunę, a mimo to nigdy się po nią nie zgłosiły.

Przyczyn bywa wiele. Czasem kupon ginie gdzieś między innymi papierami. Innym razem zostaje przypadkowo zniszczony lub wyrzucony. Zdarza się też zwykłe niedopatrzenie, gdy gracz przez długi czas nie sprawdza wyników. W przypadku gier online pojawia się jeszcze inny problem. Niektórzy nie logują się na konto, choć system próbuje ich informować o wygranej.

17 milionów złotych z Lotto przepadło. Największa utracona wygrana w historii Polski wciąż dziwi

Reguły Lotto są jasne. Na zgłoszenie się po wygraną są dwa miesiące od dnia losowania. W wyjątkowych sytuacjach termin można wydłużyć, ale maksymalnie do sześciu miesięcy. Po jego upływie prawo do nagrody wygasa i pieniędzy nie da się już odzyskać.

Reklama

To nie tylko zapis w regulaminie. W praktyce zdarzało się wielokrotnie, że zwycięzcy nie zgłaszali się po odbiór, mimo że chodziło o ogromne sumy.

Lotto. Najbardziej znane utracone wygrane

Jak podaje serwis gs24.pl, największa nieodebrana wygrana w Polsce padła w 2012 roku w Chojnicach. Trafiono ponad 17 milionów złotych. Kupon był poprawny, wszystko się zgadzało, ale nikt nigdy nie zgłosił się po pieniądze. Do dziś pozostaje to jedną z najbardziej zagadkowych historii w polskim Lotto.

Drugie miejsce zajmuje przypadek z 2008 roku z Wejherowa, gdzie do odbioru czekało prawie 12 milionów złotych. I w tym przypadku zwycięzca również nigdy się nie pojawił. Podobne sytuacje zdarzały się także w ostatnich latach. W 2023 roku gracz internetowy nie odebrał 2,4 miliona złotych, a rok wcześniej w Lotto Plus przepadł milion.

Co dzieje się z takimi pieniędzmi z Lotto?

Choć zwycięzca traci prawo do wygranej, pieniądze nie znikają. Totalizator Sportowy przeznacza je na kolejne pule nagród. W praktyce oznacza to, że czyjaś utracona szansa może zwiększyć wygraną dla innych graczy.

Lotto w Polsce. Co to za gra?

Lotto to najstarsza i najbardziej rozpoznawalna gra liczbowa w Polsce, prowadzona przez Totalizator Sportowy. Pierwsze losowanie odbyło się w styczniu 1957 roku. Zasady są proste: trzeba wskazać sześć liczb z puli od 1 do 49.

Liczby można wybrać samodzielnie na kuponie albo skorzystać z opcji losowego wyboru. Gracze mają też możliwość zawierania zakładów systemowych, czyli typowania większej liczby liczb, co automatycznie tworzy wiele kombinacji.

Gra działa w formule kumulacyjnej. Jeśli w danym losowaniu nikt nie trafi „szóstki”, pula przechodzi na kolejne i rośnie, aż pojawi się zwycięzca. Wygrane zaczynają się już od trzech trafionych liczb. Choć dziś oficjalna nazwa to Lotto, wielu Polaków wciąż używa dawnego określenia Toto-Lotek, które przez lata mocno się utrwaliło.

Największe wygrane w Lotto w Polsce

W historii Lotto padło wiele imponujących wygranych. Wśród dziesięciu największych dominują kwoty przekraczające 30 milionów złotych. Rekord należy do gracza ze Skrzyszowa, który 16 marca 2017 roku wygrał ponad 36,7 mln zł. Niewiele mniej trafiło do osoby z Ziębic w 2015 roku oraz do zwycięzcy z Gdyni w 2012 roku. W tych przypadkach wygrane przekroczyły odpowiednio 35 i 33 miliony złotych.

W kolejnych latach wysokie wygrane odnotowano m.in. w Sławnie, Bolesławcu, Żabnie, Suwałkach, Bolimowie, Łomży i Poznaniu. Warto też wspomnieć o kilku wyjątkowych historiach sprzed lat. W 1994 roku aż 80 osób jednocześnie trafiło "szóstkę", a rok później w Olsztynie jeden gracz zdobył główną wygraną dwa razy w ciągu zaledwie dwóch tygodni.

Źródło: LOTTO, gs24.pl, media, Wikipedia.