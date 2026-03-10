"Der Spiegel" ocenił, że dziesięć dni po rozpoczęciu wojny przeciwko Iranowi nadal nie jest jasne, jaki jest jej cel.

Niemcy: Konflikt wymyka się spod kontroli

"Ludność Iranu od dziesięcioleci cierpi z powodu reżimu, który ją uciska i utrzymuje w biedzie. Na razie nie widać, co ta wojna miałaby jej przynieść – poza ruinami, ofiarami śmiertelnymi i regionem, który będzie jeszcze trudniejszy do spacyfikowania niż dotąd" – napisano.

Według tygodnika zmieniające się z dnia na dzień wypowiedzi przedstawicieli administracji USA na temat celu wojny nie świadczą o strategicznej niejednoznaczności, lecz o braku spójnego planu. Zdaniem "Spiegla" konflikt wymyka się spod kontroli, a "świat już płaci za to zbyt wysoką cenę".

Niemcy: Dwa możliwe scenariusze rozwoju sytuacji

Gazeta wskazała dwa możliwe scenariusze rozwoju sytuacji. "Albo wojna zakończy się prawdziwą zmianą reżimu, albo nie przyniesie żadnych rezultatów: elektrownie atomowe można odbudować, dowódców zastąpić, reżim będzie się przyozdabiał męczennikami, a wzmocnieni zwolennicy twardej linii będą traktować każdą przyszłą próbę negocjacji jako naiwność" – zaznaczyła.

Podkreśliła przy tym, że reżim w Teheranie okazał się dotąd bardziej odporny pod względem militarnym, niż zakładała administracja USA.

"Der Spiegel" ostrzegł też przed możliwymi skutkami gospodarczymi konfliktu, w tym przed ryzykiem globalnego kryzysu.

Niemcy: Beneficjentami wojny – Netanjahu i Putin

Zdaniem tygodnika dotychczasowymi beneficjentami konfrontacji są Netanjahu i Putin, a przegranym – Ukraina. "Trump złagodził embargo naftowe wobec Moskwy. Rosja może ponownie sprzedawać swoją ropę po znacznie wyższych cenach. To strategiczny prezent, który Putin zawdzięcza wyłącznie tej wojnie. Ukraina natomiast należy do przegranych: uwaga, zasoby i rakiety Patriot są teraz potrzebne w Zatoce Perskiej" – czytamy.

Niemcy: Największe ryzyko ponosi Europa

Według "Spiegla" największe ryzyko ponosi jednak Europa, mimo że ma najmniejszy wpływ na rozwój wydarzeń na Bliskim Wschodzie. "Komisja Europejska już ostrzegła (UE – PAP) przed nowym kryzysem migracyjnym. Europejskie magazyny gazu są na najniższym sezonowym poziomie od lat, a cena (gazu) podwoiła się" – zaznaczono.

Tygodnik zauważył też, że wojna staje się rosnącym ryzykiem politycznym dla Trumpa, zwłaszcza jeśli doprowadzi do poważnego kryzysu gospodarczego. "Oczywiście zawsze istnieje możliwość, że Trump ogłosi koniec wojny i ogłosi się zwycięzcą. Jednak im dłużej trwa konflikt, tym trudniej będzie to zrobić" – podsumował.

Izrael i USA rozpoczęły 28 lutego naloty na Iran, zabijając m.in. najwyższego przywódcę tego państwa Alego Chameneia. Teheran w odpowiedzi zaatakował Izrael i kilka państw Zatoki Perskiej, uderzając zarówno w położone tam amerykańskie bazy, jak i w obiekty cywilne.