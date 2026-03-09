Iran zamierzał zniszczyć Izrael i wszystko dookoła niego – stwierdził prezydent USA.

Trump: Gdyby nie było Bibiego, Izrael by dziś nie istniał

Pracujemy razem. Zniszczyliśmy kraj, który chciał zniszczyć Izrael. Nie byłoby Izraela, gdyby mnie nie było – podkreślił Trump w rozmowie z izraelskim serwisem. I gdyby nie było Bibiego (Netanjahu), Izrael by dziś nie istniał – przekonywał.

Reklama

Trump: Decyzję o zakończeniu wojny podejmiemy wspólnie

Pytany o to, czy sam podejmie decyzję w sprawie zakończenia wojny z Iranem, odparł: Myślę, że to wspólna (decyzja)... trochę. Rozmawiamy. Podejmę decyzję w odpowiednim czasie i wszystko będzie wzięte pod uwagę.

Trump: Izrael samodzielnie raczej nie kontynuowałby wojny

W odpowiedzi na pytanie, czy Izrael mógłby kontynuować wojnę nawet po zakończeniu uderzeń przez USA, prezydent odpowiedział, że nie uważa, by to było konieczne.