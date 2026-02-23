Wielka wygrana w LOTTO. 6,8 miliona złotych za jeden kupon

Sobota, 21 lutego, przyniosła jednemu z graczy Lotto ogromne szczęście. W wieczornym losowaniu padła "szóstka", a jej zdobywca może mówić o prawdziwej fortunie. Na jego koncie pojawi się ponad 6,8 mln złotych.
W losowaniu Lotto 21 lutego padły następujące liczby: 2, 12, 14, 21, 39, 49.
W Lotto Plus szczęśliwy zestaw to: 19, 26, 39, 42, 44, 48.
Osoba, która trafiła wszystkie sześć liczb w głównym losowaniu, wygrała dokładnie 6 810 033,60 zł. Trzeba jednak uwzględnić 10-procentowy podatek od wysokich wygranych, więc faktyczna wypłata będzie niższa.
Pozostałe wygrane w Lotto. Nie tylko główna nagroda cieszyła graczy. W sobotnim losowaniu odnotowano:
- 66 524 "trójki" – po 24 zł,
- 3 613 "czwórek" – po 173,10 zł,
- 55 "piątek" – po 6 732,40 zł,
- 1 "szóstkę" – 6 810 033,60 zł
Wygrane w Lotto Plus.
W dodatkowej grze Lotto Plus również padły liczne wygrane:
- 46 819 "trójek" – po 10 zł,
- 2 532 "czwórki" – po 100 zł,
- 47 "piątek" – po 3 500 zł.
Żródło: Media, LOTTO.PL
