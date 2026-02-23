W losowaniu Lotto 21 lutego padły następujące liczby: 2, 12, 14, 21, 39, 49.

W Lotto Plus szczęśliwy zestaw to: 19, 26, 39, 42, 44, 48.

Osoba, która trafiła wszystkie sześć liczb w głównym losowaniu, wygrała dokładnie 6 810 033,60 zł. Trzeba jednak uwzględnić 10-procentowy podatek od wysokich wygranych, więc faktyczna wypłata będzie niższa.

Wielka wygrana w LOTTO. 6,8 miliona złotych za jeden kupon

Pozostałe wygrane w Lotto. Nie tylko główna nagroda cieszyła graczy. W sobotnim losowaniu odnotowano:

Reklama

66 524 "trójki" – po 24 zł,

3 613 "czwórek" – po 173,10 zł,

55 "piątek" – po 6 732,40 zł,

1 "szóstkę" – 6 810 033,60 zł

Wygrane w Lotto Plus.

W dodatkowej grze Lotto Plus również padły liczne wygrane:

46 819 "trójek" – po 10 zł,

2 532 "czwórki" – po 100 zł,

47 "piątek" – po 3 500 zł.

Żródło: Media, LOTTO.PL