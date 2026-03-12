Wizyta króla Szwecji Karola XVI Gustawa z królową Sylwią w Gdańsku rozpoczęła się od złożenia wieńca przed Pomnikiem Poległych Stoczniowców na Placu Solidarności.

Następnie para królewska udała się do Europejskiego Centrum Solidarności, gdzie spotkała się z Lechem Wałęsą i obejrzała wystawę poświęconą historii "Solidarności".

W ECS król Szwecji zawiesił kartę pamiątkową na ścianie z napisem "Solidarność", która jest częścią wystawy stałej "Triumf wolności". Zostawianie tam wpisów przez gości muzeum symbolizuje wspólnotę, solidarność i więź z ideami ruchu "Solidarność". Król na swojej karcie napisał: "Dziękuję za bardzo interesującą wizytę. 12 marca 2026".

Wałęsa: Mam swoją teorię świata i próbuję do niej namówić królów

Lech Wałęsa po spotkaniu z królem zauważył w rozmowie z dziennikarzami, że "ludzie pamiętają o naszych dokonaniach". Pytany, o czym rozmawiali, odparł, że o "wszystkim, co się dało". Mam swoją teorię świata i próbuję do niej namówić innych, w tym królów – zaznaczył.

Wałęsa: Bardzo się napracowałem, byśmy weszli do NATO, nikt nas nie chciał

Wałęsa pytany o wspomnienia w związku z przypadającą 12 marca 27. rocznicą przystąpienia Polski do NATO podkreślił, że "bardzo napracował się, by do tego doszło".

Właściwie nikt nas nie chciał – ani Zachód, ani Stany Zjednoczone. Dopiero przekonałem prezydenta USA Billa Clintona na spotkaniu w Pradze. (Prezydent Czech) Vaclav Havel zaprosił nas tam na spotkanie i wtedy zapadła decyzja. Od tego momentu Clinton, który ma w tym największą zasługę, pomógł nam wejść do NATO. Gdyby do tego nie doszło, to z naszymi porozumieniami, z okrągłym stołem, postąpiono by z nami tak jak z Ukrainą – ocenił Wałęsa.

Przebieg wizyty szwedzkiej pary królewskiej w Polsce

Po wyjściu z ECS szwedzka para królewska udała się do centrum Gdańska na zaplanowany spacer Drogą Królewską z prezydent miasta Aleksandrą Dulkiewicz.

Po południu król Karol XVI Gustaw i królowa Sylwia wraz z prezydentem Karolem Nawrockim i pierwszą damą Martą Nawrocką odwiedzą Muzeum II Wojny Światowej.

Król Karol XVI Gustaw weźmie też udział w konferencji Baltic Sea Security Talks w Teatrze Wybrzeże, poświęconej bezpieczeństwu regionu Morza Bałtyckiego.

W konferencji organizowanej przez Business Sweden we współpracy z Fundacją im. Kazimierza Pułaskiego wezmą udział m.in. wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony Szwecji Pal Jonson, minister spraw zagranicznych Szwecji Maria Malmer Stenergard oraz szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP Marcin Przydacz.

Czwartek jest trzecim i ostatnim dniem oficjalnej wizyty szwedzkiej pary królewskiej w Polsce. Jest to trzecia wizyta Karola XVI Gustawa w Polsce: pierwsza odbyła się we wrześniu 1993 roku, druga w maju 2011 roku. Przedstawiciele ambasady Szwecji w Warszawie podkreślali w rozmowach z dziennikarzami, że w czasie swojego panowania król Karol XVI Gustaw – panujący od 1973 roku – odwiedził trzykrotnie tylko kilka państw, będących najważniejszymi partnerami Szwecji.

We wtorek i środę Karol XVI Gustaw oraz królowa Sylwia przebywali w Warszawie, gdzie spotkali się z polską parą prezydencką, marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym i marszałkinią Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską. Król Szwecji spotkał się także z premierem Donaldem Tuskiem i wziął udział w Szwedzko-Polskim Forum Obrony Totalnej "Silniejsi Razem".

Podczas forum szef MSWiA Marcin Kierwiński oraz minister obrony cywilnej Szwecji Carl-Oskar Bohlin podpisali list intencyjny o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie ochrony ludności i obrony cywilnej. Para królewska wraz z ministrami uczestniczyła także w polsko-szwedzkiej konferencji poświęconej innowacjom i inwestycjom w warszawskim Centrum Nauki Kopernik.

Parze królewskiej podczas wizyty w Polsce towarzyszy delegacja rządowa oraz 65-osobowa delegacja biznesowa reprezentująca zarówno duże firmy, jak i małe oraz średnie przedsiębiorstwa. Jest to jedna z największych zagranicznych delegacji szwedzkiego biznesu w historii.