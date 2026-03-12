Z policyjnego komunikatu wynika, że zgłoszenie o bezzałogowym statku powietrznego, który znaleziono na terenie Kopalni Węgla Brunatnego w miejscowości Gałczyce w powiecie konińskim, zrobił pracownik kopalni.

Niczyje życie nie jest zagrożone

O zdarzeniu powiadomiona została Prokuratura w Koninie i Kole. "W związku z upadkiem drona na chwile obecną nie ujawniono zdarzeń skutkujących narażeniem życia lub zdrowia ludzi" - czytamy.