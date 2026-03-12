Na terenie Kopalni Węgla Brunatnego w miejscowości Gałczyce odnaleziono bezzałogowy statek powietrzny - podała policja z Wielkopolski. Na miejscu pracują policjanci z Konina i Poznania. Teren został zabezpieczony.
Z policyjnego komunikatu wynika, że zgłoszenie o bezzałogowym statku powietrznego, który znaleziono na terenie Kopalni Węgla Brunatnego w miejscowości Gałczyce w powiecie konińskim, zrobił pracownik kopalni.
Niczyje życie nie jest zagrożone
O zdarzeniu powiadomiona została Prokuratura w Koninie i Kole. "W związku z upadkiem drona na chwile obecną nie ujawniono zdarzeń skutkujących narażeniem życia lub zdrowia ludzi" - czytamy.
