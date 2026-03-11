Wstęgory królewskie, znaleziono na plaży, zarejestrowano je na nagraniu opublikowanym w poniedziałek. Wedle ludowych legend ich pojawienie ma zwiastować kataklizmy.

Na ratunek wstęgorom

Na nagraniu widać dwie osoby próbujące pomóc jednemu ze wstęgorów, który znalazł się na plaży. Wtedy kilka metrów dalej przy brzegu pojawia się druga ryba. Jak poinformowała meksykańska prasa, zaskoczyło to świadków, bo niezwykle rzadko zdarza się zobaczyć na powierzchni więcej niż jeden taki okaz.

Bardzo rzadkie ryby, żyjące w głębinach

Wstęgor królewski, dawniej nazywany potocznie królem śledziowym, jest rybą żyjącą zwykle na głębokości kilkuset metrów. Dorosłe osobniki sięgają kilku metrów, choć raporty podają długości nawet do 11 m. Jego wstęgowate, srebrzyste ciało jest bocznie spłaszczone z długą płetwą grzbietową ciągnącą się wzdłuż całej długości. Gatunek rzadko pojawia się przy powierzchni, co sprawia, że obserwacje żywych osobników są niezwykle rzadkie.

Dlaczego wstęgory to "ryby końca świata"?

Imponująca długość wstęgora królewskiego i smukła sylwetka sprawiały, że w dawnych opowieściach był utożsamiany z morskimi wężami, "posłańcami głębin" czy "królami oceanów". W kulturze popularnej pojawienie się tych ryb wiązane bywa z przepowiedniami katastrof naturalnych, takich jak trzęsienia ziemi czy zjawiska związane z morzem. Stąd też jego przydomki oznaczające "rybę końca świata": hiszpański "pez del fin del mundo" oraz angielski "doomsday fish".

Japończycy wierzą, że "ryby końca świata" zwiastują trzęsienie ziemi

W Japonii wierzono, że ryby te wynurzają się tuż przed wielkimi wstrząsami sejsmicznymi. Legenda zyskała na popularności po trzęsieniu ziemi z 2011 r., kiedy to wstrząs o magnitudzie 9 nawiedził Japonię i spowodował m.in. awarie w elektrowni jądrowej Fukushima. Według japońskiej Narodowej Agencji Policyjnej wskutek kataklizmu życie straciło prawie 20 tys. osób. Wedle przekazów medialnych tuż przed trzęsieniem, w latach 2009–2010, wstęgory miały być wielokrotnie znajdowane na plażach lub w płytkich wodach u wybrzeży Japonii. Powiązanie to nie ma jednak naukowego potwierdzenia. Analiza setek obserwacji tych ryb w Japonii i rejestrów trzęsień ziemi nie wykazała statystycznie istotnego związku między pojawieniami wstęgora a występowaniem dużych wstrząsów sejsmicznych.