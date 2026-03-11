We wtorkowy wieczór został zorganizowany wytworny obiad Karola i Marty Nawrockich na cześć Karola XVI Gustawa i królowej Sylwii. Pierwsza dama zaprezentowała się w eleganckiej kreacji w głębokim odcieniu zieleni. Oficjalne kolacje dyplomatyczne organizowane w Pałacu Prezydenckim należą do najważniejszych elementów wizyt państwowych. Obiadowi towarzyszyła muzyka poważna oraz aranżacje muzyki filmowej i musicalowej.

Eleganckie menu - przysmaki kuchni polskiej dla króla Szwecji

W jadłospisie obiadu, wydanego przez prezydenta i prezydentową na cześć pary królewskiej ze Szwecji znalazły się przysmaki kuchni polskiej: czereśnie z foie gras, wędzony pstrąg z Ojcowskiego Parku Narodowego z kawiorem, musem chrzanowym i jabłkiem łąckim, comber z jelenia z pierogiem nadziewanym mięsem, gołąbkiem z kaszą gryczaną, gruszką z delikatnym czekoladowym musem, a także sernik małopolski z morelą i lawendą. Do obiadu podano wina z polskich winnic: Gewurztraminer 2023 z winnicy Srebrna Góra, Merlot 2022 z winnicy Wieliczka, a także Prunus Cerasus 2021 z The Big Fellow.

Specjalna zastawa na stole

W trakcie obiadu za obsługę kelnerską odpowiadała młodzież z renomowanej szkoły gastronomiczno-hotelarskiej w Gdańsku. W przygotowaniach do przyjęcia uczestniczył także kucharz Karola Nawrockiego, Łukasz "Bigos" Miecznikowski. W swoich mediach społecznościowych opublikował kilka zdjęć ukazujących nakryte stoły. Najbardziej jednak zwracają uwagę srebrne serwetniki z grawerem liter "RP".