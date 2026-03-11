Prokuratorzy działający oficjalnie jako Zespół Śledczy nr 5 zostali wyznaczeni do prowadzenia postępowania przygotowawczego dotyczącego działalności międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się handlem ludźmi i przestępstwami natury seksualnej.

Wyniki analizy aktów Epsteina

W toku postępowania sprawdzającego prokuratorzy zapoznali się z aktami Epsteina zamieszczonymi na stronie Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych.

Reklama

Śledczy podali, że "przeanalizowane dotychczas dokumenty wskazują na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa handlu ludźmi (art. 189a § 1 k.k.), w tym na terytorium Polski, polegającego na werbowaniu na terytorium RP bliżej nieustalonych osób pełnoletnich oraz małoletnich płci żeńskiej, w tym obywatelek polskich, poprzez wprowadzanie ich w błąd co do rzeczywistego charakteru przyszłego zatrudnienia za granicą, a następnie organizowaniu ich transportu poza granice RP oraz przekazywaniu innym osobom w celu seksualnego wykorzystania".

Wnioski do dwóch państw europejskich

Reklama

Wszczęcie śledztwa umożliwi przeprowadzenie pełnego postępowania dowodowego.

Jedną z pierwszych decyzji procesowych będzie skierowanie do dwóch państw europejskich wniosków o przekazanie informacji i dowodów w ramach Europejskiego Nakazu Dochodzeniowego (END) – podała prokuratura, nie precyzując jednakże, o jakie kraje chodzi.

Co podpada pod "handel ludźmi"?

"Handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem m.in. przemocy, groźby, podstępu, wprowadzenia w błąd, wyzyskania błędu lub nadużycia stosunku zależności, w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania (art. 115 § 22 k.k.). Jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego, stanowi ono handel ludźmi nawet wtedy, gdy nie zastosowano wyżej wymienionych metod lub środków (np. przemocy, groźby, itd.)" – wyjaśnia PK na oficjalnej stronie rządowej.

Handel ludźmi jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 20.