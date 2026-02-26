Bill Gates przyznał, że miał dwa romanse z Rosjankami, o których informował Epstein.

Bill Gates: Spędzanie czasu z Epsteinem było ogromnym błędem

Spędzanie czasu z Epsteinem było ogromnym błędem – oświadczył założyciel Microsoftu. Za błąd uznał też przyprowadzanie na spotkania z nim przedstawicieli Gates Foundation. Przepraszam wszystkich innych, którzy są w to wciągnięci przez błąd, który popełniłem – dodał.

Bill Gates: Romansowałem z brydżystką i fizyczką jądrową z Rosji

Gates przyznał na spotkaniu z przedstawicielami organizacji, że miał dwa romanse z Rosjankami, o których informował Epstein. Zapewnił, że nie były to ofiary tego finansisty. Nie zrobiłem niczego nielegalnego. Nie widziałem niczego nielegalnego – zapewniał miliarder. Miałem romanse: jeden z rosyjską brydżystką, którą spotkałem na wydarzeniach brydżowych, i jeden z rosyjską fizyczką jądrową, którą spotkałem w ramach działań biznesowych – dodał.

Żeby było jasne, nigdy nie spędziłem czasu z ofiarami, kobietami z jego otoczenia – oświadczył

Jeffrey Epstein został w 2008 r. skazany przez sąd stanowy na Florydzie za wykorzystywanie seksualne nieletnich. W 2019 r. amerykańska prokuratura federalna postawiła mu zarzuty handlu nieletnimi w celu wykorzystywania seksualnego. W tym samym roku popełnił samobójstwo w areszcie.

Bill Gates: Nigdy nie byłem na wyspie Jeffreya Epsteina

Gates przekazał, że zaczął spotykać się z Epsteinem w 2011 r. Podkreślił, że nie sprawdził poprawnie jego przeszłości. Zaznaczył, że kontynuował spotkania z Epsteinem nawet mimo obaw jego ówczesnej żony Melindy French Gates.

Przekazał, że spotykał się z Epsteinem do 2014 r., latał z nim prywatnym samolotem, spędzał z nim czas w Niemczech, Francji, Nowym Jorku i Waszyngtonie. Nigdy nie zostawałem na noc – zapewnił. Stwierdził też, że nie był na jego wyspie.

Gates powiedział, że Epstein "mówił o bliskich relacjach, jakie utrzymywał z wieloma miliarderami, zwłaszcza z Wall Street", i że mógłby pomóc w zbieraniu funduszy na cele takie jak globalna ochrona zdrowia.

Podkreślił, że obecność na spotkaniach z Epsteinem innych ważnych osób sprawiała wrażenie, "że to normalna sytuacja". Dodał, że zdaje sobie sprawę, iż jego relacje z Epsteinem również pomogły przestępcy w zbudowaniu reputacji.