Rekordowy wzrost. Polacy ruszyli na Wielkanoc

To rekord rezerwacji i nowy trend świąteczny. Choć jeszcze kilka lat temu Wielkanoc kojarzyła się głównie z domem, stołem i rodzinną atmosferą dziś coraz więcej Polaków... pakuje walizki i wyjeżdża. Dane nie pozostawiają złudzeń – świąteczne podróże przeżywają prawdziwy boom.

90 proc. więcej rezerwacji wyjazdów na Wielkanoc

Z analiz serwisu eSky.pl wynika, że zainteresowanie wyjazdami w okresie wielkanocnym eksplodowało. Liczba rezerwacji wzrosła aż o 90 proc. rok do roku. To jeden z najszybszych wzrostów w ostatnich latach i wyraźny sygnał zmiany stylu życia. Święta przestają być wyłącznie czasem spędzanym w domu.

– Wielkanocne podróże pokazują, że zmienia się sposób, w jaki Polacy myślą o świętach. Coraz częściej są one okazją nie tylko do odpoczynku, ale też do przeżywania wyjątkowych doświadczeń i poznawania lokalnych tradycji. To połączenie klasycznych wartości – rodzinnej atmosfery i świątecznego czasu – z nowoczesnym stylem podróżowania, w którym ważne są emocje, autentyczność i odkrywanie świata – wyjaśnia Katarzyna Hauton z eSky.pl.

City break zamiast świąt w domu

Trend jest wyraźny: zamiast długich urlopów Polacy wybierają krótkie, intensywne wyjazdy – tzw. city breaki. Wielkanoc idealnie się do tego nadaje – kilka dni wolnego i coraz lepsza pogoda w Europie Południowej zachęcają do podróży. Co ważne, eksperci zauważają, że dziś nie chodzi już tylko o "ucieczkę od codzienności". Coraz większe znaczenie mają:

- lokalne tradycje,

- autentyczne doświadczenia,

- atmosfera świąt w innych krajach.

Te kierunki podbijają Wielkanoc 2026

W tym roku na podium znalazły się trzy miejsca, które łączą dobrą pogodę, kulturę i wyjątkowy klimat świąt.

Korfu – tradycja, której nie zobaczysz nigdzie indziej

Grecka wyspa przyciąga nie tylko krajobrazami, ale też unikalnym zwyczajem. W Wielką Sobotę mieszkańcy wyrzucają z balkonów ceramiczne naczynia, które rozbijają się na ulicach. To symbol nowego początku i szczęścia – widowisko, które co roku przyciąga tłumy turystów. Koszt takiego wyjazdu to od ok. 1099 zł za 4 dni (lot + hotel + śniadanie).

Florencja – spektakularna "eksplozja wozu"

Jednym z chętnie wybieranych kierunków na Wielkanoc jest także Florencja. W sercu Toskanii Wielkanoc ma bowiem wyjątkowo widowiskowy charakter. Tradycja Scoppio del Carro to jedno z najbardziej znanych wydarzeń świątecznych we Włoszech. Pod katedrę transportowany jest wóz wypełniony fajerwerkami, który następnie zostaje odpalony, tworząc spektakularne widowisko. Koszt city breaku to od około 1500 zł za osobę.

Malaga – święta jak z filmu

Hiszpańska Malaga w czasie Wielkanocy zamienia się w scenę ogromnych procesji. Ulicami miasta przechodzą platformy z figurami religijnymi, którym towarzyszą orkiestry i tłumy wiernych. Do tego dochodzi niemal wakacyjna pogoda i klimat Costa del Sol. Koszt wyjazdu to około 2219 zł za 4 dni.

Eksperci podkreślają jednak, że ten kierunek warto planować z dużym wyprzedzeniem, ponieważ zainteresowanie jest ogromne.

Dlaczego wyjazdy są coraz popularniejsze?

Za rosnącą popularnością stoją nie tylko zmiany stylu życia. Liczy się też dostępność ofert. Pakiety typu "lot + hotel + śniadanie" sprawiają, że organizacja wyjazdu jest szybka i wygodna. Do tego dochodzi rozwój tanich linii lotniczych i większa konkurencja na rynku turystycznym.

Według branży turystycznej krótkie wyjazdy są dziś bardziej dostępne niż jeszcze kilka lat temu. Na dodatek Polacy coraz częściej traktują podróże jako element stylu życia. Rośnie także znaczenie "podróży doświadczeń", a nie tylko wypoczynku.

Nowa Wielkanoc? Trend, który zostanie na dłużej

Wszystko wskazuje na to, że to nie chwilowa moda. Eksperci rynku turystycznego podkreślają, że świąteczne wyjazdy będą zyskiwać na znaczeniu także w kolejnych latach. Powód jest prosty. Łączenie tradycji z podróżowaniem daje coś więcej niż klasyczne święta – emocje, wspomnienia i nowe doświadczenia. A dla wielu osób to właśnie one stają się dziś najważniejsze.