Kiedy zmiana czasu na letni 2026?

W Polsce – podobnie jak w całej Unii Europejskiej – zmiana czasu na letni następuje zawsze w ostatni weekend marca. W 2026 roku zegarki przestawimy:

Reklama

- z soboty 28 marca na niedzielę 29 marca o godzinie 2:00 na 3:00.

Oznacza to jedno: śpimy o godzinę krócej, ale w zamian zyskujemy dłuższe, jaśniejsze wieczory.

Dlaczego zmieniamy czas?

Idea zmiany czasu nie jest nowa. Jej początki sięgają czasów I wojny światowej, kiedy to państwa europejskie zaczęły szukać sposobów na oszczędzanie energii. W Polsce zmianę czasu wprowadzono na stałe w latach 70. XX wieku – głównie z powodów ekonomicznych. Chodziło o lepsze wykorzystanie światła dziennego i ograniczenie zużycia energii elektrycznej. Dziś jednak coraz częściej pojawia się pytanie: czy to wciąż ma sens?

Czy zmiana czasu naprawdę oszczędza energię?

Badania z ostatnich lat pokazują, że efekt oszczędności energii jest dziś znacznie mniejszy niż kiedyś. Wynika to m.in. ze zmiany stylu życia – korzystamy z urządzeń elektronicznych niemal przez całą dobę, niezależnie od pory dnia. Mimo to wiele krajów nadal utrzymuje zmianę czasu, głównie ze względów organizacyjnych i synchronizacji z innymi państwami.

Jak zmiana czasu wpływa na zdrowie?

Reklama

Choć godzina wydaje się niewielką różnicą, organizm może ją odczuć bardziej, niż się wydaje. Eksperci zwracają uwagę, że:

- zaburzony zostaje rytm dobowy (tzw. zegar biologiczny),

- mogą pojawić się problemy ze snem,

- wzrasta uczucie zmęczenia i rozdrażnienia,

- w pierwszych dniach po zmianie rośnie liczba wypadków drogowych.

Najbardziej narażone są dzieci, seniorzy oraz osoby pracujące zmianowo.

Zmiana czasu? Tego możesz o niej nie wiedzieć

Pomysł przypisywany Benjaminowi Franklinowi

Choć często mówi się, że to Benjamin Franklin wymyślił zmianę czasu, w rzeczywistości był to raczej żart. W jednym ze swoich tekstów sugerował, że wcześniejsze wstawanie pozwoli oszczędzać świece.

Nie wszystkie kraje zmieniają czas

Zmiana czasu nie obowiązuje na całym świecie. Zrezygnowały z niej m.in. Japonia, Indie czy większość krajów Afryki. W Europie system jest ujednolicony, ale dyskusje o jego zniesieniu trwają od lat.

Więcej światła = lepszy nastrój

Dłuższe dni i większa ilość światła słonecznego wpływają pozytywnie na produkcję serotoniny – hormonu odpowiedzialnego za dobre samopoczucie.

Rolnicy wcale jej nie chcieli

Wbrew popularnej opinii to nie rolnicy byli zwolennikami zmiany czasu. Dla nich była wręcz problemem, bo zwierzęta nie dostosowują się do zegarków.

Czy zmiana czasu zostanie zlikwidowana?

Unia Europejska już kilka lat temu rozpoczęła prace nad zniesieniem sezonowej zmiany czasu. Pomysł poparło wielu obywateli w konsultacjach publicznych. Problem w tym, że państwa członkowskie nie mogą dojść do porozumienia, czy na stałe pozostać przy czasie letnim, czy zimowym. Dlatego – przynajmniej na razie – zmiana czasu pozostaje z nami.

Jak przygotować się do zmiany czasu?

Aby łagodniej przejść na czas letni, warto:

- kilka dni wcześniej kłaść się spać nieco wcześniej,

- unikać kofeiny wieczorem,

- zadbać o ekspozycję na światło dzienne rano,

- ograniczyć korzystanie z ekranów przed snem.

Zmiana czasu to dla jednych drobnostka, dla innych spore wyzwanie. Jedno jest pewne – ostatni weekend marca znów przyniesie krótszą noc i dłuższe dni. A to znak, że wiosna przybywa "na dobre".