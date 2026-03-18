Epidemia zapalenia opon mózgowych. Tragiczne skutki

Jak informują brytyjskie media, w wyniku choroby zmarły dwie osoby – 18-letnia uczennica oraz 21-letni student. Obie tragedie wstrząsnęły społecznością w rejonie Canterbury. Wstępne ustalenia wskazują, że do zakażeń mogło dojść w jednym z popularnych lokali nocnych.

Choroba rozwija się błyskawicznie

Za ognisko zachorowań odpowiada zapalenie opon mózgowych, wywołane bakterią z grupy B (tzw. meningokoki typu B). To szczególnie groźny wariant, który – choć rzadszy – ma znacznie cięższy przebieg. Brytyjska UK Health Security Agency podkreśla, że sytuacja jest wyjątkowa i wymaga natychmiastowych działań. W ciągu zaledwie kilku dni potwierdzono kilkanaście przypadków, a większość zakażonych trafiła do szpitala.

Tysiące osób pod obserwacją

Skala działań służb robi ogromne wrażenie. Pod nadzorem znalazło się nawet 30 tysięcy osób, które mogły mieć kontakt z zakażonymi. W ciągu jednego weekendu chorobę zdiagnozowano u 13 osób. Jedenaście z nich wymagało hospitalizacji. W odpowiedzi setki studentów otrzymały antybiotyki profilaktycznie, aby ograniczyć dalsze rozprzestrzenianie się bakterii.

Służby apelują do wszystkich, którzy przebywali w określonych miejscach na początku marca, aby zgłosili się po leczenie zapobiegawcze.

Dlaczego studenci są szczególnie narażeni?

Eksperci nie mają wątpliwości – środowisko studenckie sprzyja rozprzestrzenianiu się bakterii. Wspólne mieszkania, imprezy i bliski kontakt z innymi osobami powodują, że patogeny mogą szybko przenosić się z jednej osoby na drugą. To właśnie dlatego ogniska choroby często pojawiają się w akademikach i na uczelniach.

Minister zdrowia: sytuacja "bezprecedensowa"

Brytyjski minister zdrowia Wes Streeting przyznał, że sytuacja jest wyjątkowo poważna. Podkreślił, że identyfikacja wszystkich zagrożonych osób była trudna, ale działania zostały szybko zintensyfikowane. Zapowiedział także program szczepień dla studentów mieszkających w akademikach. Jednocześnie uspokoił, że ryzyko dla ogółu społeczeństwa pozostaje na razie niskie.

Zapalenie opon mózgowych - objawy

Bakteryjne zapalenie opon mózgowych to jedna z najgroźniejszych chorób zakaźnych układu nerwowego. Może rozwijać się bardzo szybko i prowadzić do poważnych powikłań, a nawet śmierci.

Do najczęstszych objawów należą:

- wysoka gorączka

- silny ból głowy

- sztywność karku

- światłowstręt

- wymioty

- wysypka

U dzieci mogą pojawić się także drgawki i apatia.

Lekarze podkreślają, że w przypadku wystąpienia takich symptomów konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.

Szczepienia pomagają, ale nie chronią przed wszystkim

Eksperci zwracają uwagę, że dostępne szczepionki znacząco zmniejszają ryzyko zachorowania, jednak nie zapewniają pełnej ochrony przed wszystkimi szczepami bakterii. Dlatego – jak podkreślają specjaliści cytowani przez BBC – ważne jest, aby znać objawy, nawet jeśli jest się zaszczepionym.