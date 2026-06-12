Nie żyje jeden z najwybitniejszych współczesnych malarzy. Ceny jego dzieł są zawrotne

David Hockney był jedną z najważniejszych i najbardziej wpływowych artystów XX wieku, kluczowa postać ruchu pop-art. Sławę przyniosły mu ikoniczne pejzaże, nasycone mocnymi kolorami, eksperymenty z perspektywą i cyfrowymi technikami. Był otwarty na nowości. Tworzył m.in. barwne kolaże na iPadzie.

British artist David Hockney has died aged 88, his publicist has said



🔗: https://t.co/VyVmyRaQO9 pic.twitter.com/NAEE59m5Nv — The Telegraph (@Telegraph) June 12, 2026

"Jedna z najważniejszych postaci sztuki współczesnej XX i XXI wieku, zmarł spokojnie w domu 11 czerwca 2026 roku, na miesiąc przed swoimi 89. urodzinami" - napisała w oświadczeniu Erica Bolton, agentka artysty.

Breaking News: David Hockney, the English artist whose colorful paintings restored the human form to art, defying the abstract schools of the mid-20th century, died at 88. https://t.co/VhtDiEA61P pic.twitter.com/GxUEltnWXf — The New York Times (@nytimes) June 12, 2026

Rekordowe ceny prac Davida Hockneya

Wśród jego najsłynniejszych prac są przestrzelone słońcem obrazy z Kalifornii lat sześćdziesiątych i pejzaże Yorkshire. Najdroższym obrazem Davida Hockneya jest "Portret artysty (basen z dwiema figurami)" (Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)) z 1972 roku. Dzieło to zostało sprzedane w listopadzie 2018 roku w nowojorskim domu aukcyjnym Christie’s za rekordową kwotę 90,3 miliona dolarów. Tym samym ustanowiło ono ówczesny rekord cenowy za dzieło żyjącego artysty.

Tate Modern zapowiada wielką wystawę Davida Hockneya

Brytyjskie Tate Modern zapowiedziało wielką wystawę z okazji 90. urodzin Davida Hockneya, jednego z najbardziej znanych artystów z Wysp. Odbędzie się ona już bez artysty. Wystawa zaprezentuje scenografie operowe autorstwa Hockneya. Hockney zajmował się też projektowaniem scenografii i kostiumów operowych. Od 1975 r. stworzył scenografie do 11 oper, w tym dla Metropolitan Opera w Nowym Jorku, Lyric Opera w Chicago, Opery w Los Angeles i Royal Opera House w Londynie. Przyszłoroczna wystawa w galerii Tate Modern w Londynie skupi się właśnie na tym aspekcie twórczości Hockneya.