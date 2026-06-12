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Nie żyje jeden z najwybitniejszych współczesnych malarzy. Ceny jego dzieł są zawrotne

Beata Zatońska
oprac. Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 13:39
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David Hockney
Wybitny malarz David Hockney zmarł w wieku 88 lat/EPA/PAP
David Hockney zasłynął jako jeden z najważniejszych i najbardziej wpływowych artystów XX wieku, kluczowa postać ruchu pop-art. Malarz zmarł w wieku 88 lat.

David Hockney był jedną z najważniejszych i najbardziej wpływowych artystów XX wieku, kluczowa postać ruchu pop-art. Sławę przyniosły mu ikoniczne pejzaże, nasycone mocnymi kolorami, eksperymenty z perspektywą i cyfrowymi technikami. Był otwarty na nowości. Tworzył m.in. barwne kolaże na iPadzie.

"Jedna z najważniejszych postaci sztuki współczesnej XX i XXI wieku, zmarł spokojnie w domu 11 czerwca 2026 roku, na miesiąc przed swoimi 89. urodzinami" - napisała w oświadczeniu Erica Bolton, agentka artysty.

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Rekordowe ceny prac Davida Hockneya

Wśród jego najsłynniejszych prac są przestrzelone słońcem obrazy z Kalifornii lat sześćdziesiątych i pejzaże Yorkshire. Najdroższym obrazem Davida Hockneya jest "Portret artysty (basen z dwiema figurami)" (Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)) z 1972 roku. Dzieło to zostało sprzedane w listopadzie 2018 roku w nowojorskim domu aukcyjnym Christie’s za rekordową kwotę 90,3 miliona dolarów. Tym samym ustanowiło ono ówczesny rekord cenowy za dzieło żyjącego artysty.

Tate Modern zapowiada wielką wystawę Davida Hockneya

Brytyjskie Tate Modern zapowiedziało wielką wystawę z okazji 90. urodzin Davida Hockneya, jednego z najbardziej znanych artystów z Wysp. Odbędzie się ona już bez artysty. Wystawa zaprezentuje scenografie operowe autorstwa Hockneya. Hockney zajmował się też projektowaniem scenografii i kostiumów operowych. Od 1975 r. stworzył scenografie do 11 oper, w tym dla Metropolitan Opera w Nowym Jorku, Lyric Opera w Chicago, Opery w Los Angeles i Royal Opera House w Londynie. Przyszłoroczna wystawa w galerii Tate Modern w Londynie skupi się właśnie na tym aspekcie twórczości Hockneya.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Wielka Brytaniaartystamalarz
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Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska
Dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
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