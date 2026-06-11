Zmarł wybitny aktor Janusz Michałowski. Zagrał wiele doskonałych ról

Informację o śmierci aktora przekazał reżyser Wojtek Ziemilski. Janusz Michałowski urodził się 1 stycznia 1937 roku w Augustowie. Był absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie oraz Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, którą ukończył w 1960 roku. Po studiach pracował na wielu scenach w Polsce. Występował m.in. w teatrach w Koszalinie i Toruniu, a także w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu oraz w Poznaniu. W kolejnych latach był związany z warszawskimi scenami, w tym z Teatrem Ateneum i Teatrem Współczesnym.

Wybitne role Janusza Michałowskiego w Teatrze Telewizji

Ważną częścią jego dorobku była praca w Teatrze Telewizji. Zagrał tam m.in. Korowiowa w "Mistrzu i Małgorzacie" w reżyserii Macieja Wojtyszki, Baszmaczkina w "Płaszczu" Izabelli Cywińskiej, Zielonookiego w "Ścisłym nadzorze", Munchhausena w "Prawdomównym kłamcy", Torquemadę w spektaklu "Ciemności kryją ziemię", Assolanta w "Ścieżkach chwały" Jerzego Antczaka. Za role w Teatrze Telewizji otrzymał m.in. nagrodę Przewodniczącego Komitetu ds. Radia i Telewizji za występy w spektaklach telewizyjnych. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Michałowski współpracował też z Teatrem Polskiego Radia.

Filmowe role Janusza Michałowskiego

W jego dorobku znajdują się również role filmowe i serialowe. W filmografii aktora znalazły się występy w takich produkcjach jak "Erratum", "Kochankowie z Marony", "Darmozjad polski", "Faustyna", "Kuchnia polska", "Seksmisja", "Boża podszewka" czy "Kebab i Horoskop".

Janusz Michałowski był mężem Izabelli Cywińskiej

Janusz Michałowski był mężem Izabelli Cywińskiej, jednej z najważniejszych postaci polskiego teatru i telewizji. Cywińska reżyserowała wiele spektakli Teatru Telewizji, w których występował Michałowski, m.in. "Płaszcz", "Ścisły nadzór" i "Ciemności kryją ziemię".