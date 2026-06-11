Tylko 5 partii w Sejmie. Sondaż wskazuje wyraźnego zwycięzcę. Oni się ucieszą [SONDAŻ]

Pracownia Opinia24, która co miesiąc bada preferencje polityczne Polaków, opublikowała najnowszy sondaż partyjny. Zapytano w nim Polaków o to, na kogo zagłosowaliby, gdyby teraz odbywały się wybory parlamentarne.

PiS dużo traci do KO

Według sondażu Koalicja Obywatelska może liczyć na 34,1 proc. poparcia. To wzrost o 0,3 pkt proc. względem poprzedniego badania. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z poparciem na poziomie 24,2 proc. Ugrupowanie straciło 0,6 pkt proc. względem poprzedniego pomiaru. Na trzecim miejscu utrzymuje się Konfederacja z wynikiem 12,6 procent, notując wzrost o 0,9 p.p.

Tuż za podium znajduje się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, którą poparło 7,5 procent badanych (spadek o 0,3 p.p.), a taki sam wynik uzyskała Lewica, ze wzrostem o 0,5 p.p.

Te partie wypadają z Sejmu wg sondażu

Kolejne miejsca zajmują partia Razem z wynikiem 3,2 proc. (wzrost o 1,3 p.p.) oraz PSL - 2,7 procent (wzrost o 0,8 p.p.). Poparcie dla Polski 2050 wyniosło z kolei 1,8 procent, co oznacza spadek o 1,2 p.p. Ugrupowania te znalazłyby się pod progiem wyborczym, który dla partii wynosi pięć, a dla komitetów koalicyjnych osiem procent.