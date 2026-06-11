Dziennik Gazeta Prawana logo

Tylko 5 partii w Sejmie. Sondaż wskazuje wyraźnego zwycięzcę. Oni się ucieszą [SONDAŻ]

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 21:33
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Sejm
Sejm/PAP
Wybory parlamentarne w Polsce odbędą się jesienią 2027 r. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, do Sejmu dostałoby się pięć ugrupowań - wynika z najnowszego sondażu Opinii24. Na czele zestawienia znalazła się Koalicja Obywatelska przed Prawem i Sprawiedliwością oraz Konfederacją.

Pracownia Opinia24, która co miesiąc bada preferencje polityczne Polaków, opublikowała najnowszy sondaż partyjny. Zapytano w nim Polaków o to, na kogo zagłosowaliby, gdyby teraz odbywały się wybory parlamentarne.

PiS dużo traci do KO

Według sondażu Koalicja Obywatelska może liczyć na 34,1 proc. poparcia. To wzrost o 0,3 pkt proc. względem poprzedniego badania. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z poparciem na poziomie 24,2 proc. Ugrupowanie straciło 0,6 pkt proc. względem poprzedniego pomiaru. Na trzecim miejscu utrzymuje się Konfederacja z wynikiem 12,6 procent, notując wzrost o 0,9 p.p.

Karol Nawrocki pobił rekord. Wyprzedził Aleksandra Kwaśniewskiego
Karol Nawrocki pobił rekord. Wyprzedził Aleksandra Kwaśniewskiego

Tuż za podium znajduje się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, którą poparło 7,5 procent badanych (spadek o 0,3 p.p.), a taki sam wynik uzyskała Lewica, ze wzrostem o 0,5 p.p.

Emerytura byłej premier Beaty Szydło robi wrażenie. Tyle wpływa na jej konto
Emerytura byłej premier Beaty Szydło robi wrażenie. Tyle wpływa na jej konto

Te partie wypadają z Sejmu wg sondażu

Kolejne miejsca zajmują partia Razem z wynikiem 3,2 proc. (wzrost o 1,3 p.p.) oraz PSL - 2,7 procent (wzrost o 0,8 p.p.). Poparcie dla Polski 2050 wyniosło z kolei 1,8 procent, co oznacza spadek o 1,2 p.p. Ugrupowania te znalazłyby się pod progiem wyborczym, który dla partii wynosi pięć, a dla komitetów koalicyjnych osiem procent.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: sejmsondażwybory
Powiązane
John Healey
Trzęsienie ziemi w brytyjskim rządzie. Zabrakło pieniędzy na obronność
Donald Trump
Trump zmienia zdanie ws. Iranu. Takie podał powody
Tusk, Nawrocki
Tusk reaguje na weto prezydenta. "Brzmi niewiarygodnie, ale..."
Pentagon
Ewakuacja w Pentagonie. "Incydent z niebezpiecznymi materiałami"
Beata Zatońska
Beata Zatońska
Dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTylko 5 partii w Sejmie. Sondaż wskazuje wyraźnego zwycięzcę. Oni się ucieszą [SONDAŻ] »
Zobacz
|
Skoda Epiq
Nowa Skoda już w produkcji. Ma 211 KM, jest oszczędna i wygodna. Ile kosztuje?
Odcinkowy pomiar prędkości
Jadą 125 km/h, a mandat nie przychodzi. Oto legalny sposób na odcinkowy pomiar prędkości
ogórki gruntowe triki wskazówki co zrobić aby zdrowo rosły
Tani oprysk na ogórki gruntowe zrobisz z dwóch składników. Pogoni mączniaka w kilka dni
GAC Emzoom
Tak wygląda nowy hit dla polskiej rodziny. Ma silnik 1.5 i przestronne wnętrze. Ile kosztuje?
Zbliżenie na włączony, nowoczesny reflektor LED i fragment czarnej osłony chłodnicy (grilla) Seata Arony w kolorze szałwiowej zieleni
Oto nowy SUV z Europy za 79 900 zł. Jest ładny, oszczędny i wygodny
Borsuk to nowy Bojowy Pływający Wóz Piechoty (NBPWP)
PiS skontrolował zamówienia z SAFE w polskich fabrykach broni. "Mamy do czynienia z ogromnym oszustwem"
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj