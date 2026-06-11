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Trzęsienie ziemi w brytyjskim rządzie. Zabrakło pieniędzy na obronność

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 20:08
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John Healey
Minister obrony Wielkiej Brytanii podał się do dymisji/East News
Te zmiany w rządzie Wielkiej Brytanii, a w szczególności ich powód, wywołały mocne poruszenie. Brytyjski minister obrony John Healey podał się do dymisji. W liście rezygnacyjnym, który opublikował w czwartek na platformie X, polityk uzasadnił swoją decyzję brakiem pieniędzy na obronność.

"Pan nie był w stanie, a ministerstwo finansów nie było skłonne zapewnić środków, których naród potrzebuje, by chronić kraj w czasie narastających zagrożeń" - napisał Healey w liście do premiera Keira Starmera. "Nie spodziewałem się, że napiszę ten list, i robię to z wielkim żalem" - dodał.

Napięta atmosfera w rządzie Wielkiej Brytanii

W rządzie od miesięcy trwa spór o to, skąd wziąć pieniądze na obronność. To dlatego opóźnia się publikacja kompleksowego planu inwestycji w obronność (Defence Investment Plan, DIP). Początkowo miał się ukazać jesienią zeszłego roku, następnie rząd nieoficjalnie informował, że dojdzie do tego w bieżącym tygodniu. "Po wyjaśnieniu panu, że nie będę w stanie zaakceptować planu (DPI), jeśli nie zapewni on naszym siłom zbrojnym potrzebnych środków, nie mam wyjścia i składam rezygnację"- zadeklarował Healey.

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Zmarnowana szansa na modernizację armii

W niedzielę wpływowa parlamentarna Komisja ds. Wydatków Publicznych ostrzegła, że opóźnienie spowodowało, że brytyjski rząd marnuje szansę na modernizację armii, podkopuje wiarygodność Wielkiej Brytanii w oczach sojuszników i osłabia zdolność kraju do odstraszania wrogów. Healey został ministrem obrony w lipcu 2024 roku po wygranych przez Partię Pracy wyborach parlamentarnych.

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Bunt w partii Starmera

Dymisja pogłębia kryzys polityczny w Zjednoczonym Królestwie. W wyniku słabych wyników sondażowych Starmer mierzy się z buntem we własnej partii i wezwaniami części posłów, by odszedł ze stanowiska.

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Źródło PAP
Tematy: Wielka Brytaniawojskorząd
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Beata Zatońska
Dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
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