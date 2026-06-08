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Wielka Brytania, Francja Niemcy i Ukraina przedstawiły warunki pokoju z Rosją

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 06:47
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Wielka Brytania, Francja Niemcy i Ukraina przedstawiły warunki pokoju z Rosją
Wielka Brytania, Francja Niemcy i Ukraina przedstawiły warunki pokoju z Rosją/PAP/EPA
Keir Starmer gościł kanclerza Friedricha Merza, prezydenta Emmanuela Macrona i prezydenta Ukrainy Wołodymira Zełenskiego. Przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Ukrainy przedstawili pięć warunków koniecznych do zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej.

Pięć warunków pokoju z Rosją

Jak podano w komunikacie, celem spotkania było "potwierdzenie niezachwianego poparcia dla Ukrainy broniącej się przeciwko nielegalnej agresji Rosji", a także omówienie warunków niezbędnych do osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju.

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Warunek pierwszy to według liderów "natychmiastowe i kompletne zawieszenie broni". Politycy podkreślili też, że punktem startowym negocjacji powinna być obecna linia styczności wojsk na polu bitwy. Granice nie mogą być zmieniane siłą, a suwerenne prawo Ukrainy do wyboru sojuszy i rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa musi zostać uszanowane- głosi komunikat.

Po trzecie - europejscy przywódcy domagają się, by po wejściu w życie zawieszenia broni Ukraina mogła liczyć na solidne i prawnie wiążące gwarancje bezpieczeństwa, których częścią byłaby obecność międzynarodowych sił pokojowych. Po czwarte, aktywa Rosji mają pozostać zamrożone do czasu, gdy Moskwa zrekompensuje Ukrainie zniszczenia wojenne. Piąty warunek to "zabezpieczenie interesów Europy w sferze bezpieczeństwa". Sygnatariusze domagają się, by te elementy ewentualnych negocjacji pokojowych, które dotyczą krajów UE i NATO, były z nimi konsultowane.

Abramowicz chce być mediatorem

Według komunikatu Keir Starmer, Friedrich Merz i Emmanuel Macron poparli apel ukraińskiego prezydenta o zakończenie wojny, zawarty w czwartkowym liście otwartym do Władimira Putina. Liderzy potępili zakrojone na szeroką skalę ataki Moskwy przy użyciu pocisków i dronów na ukraińskie miasta i podkreślili potrzebę zwiększenia produkcji uzbrojenia dla ukraińskiej armii.

Nie umrzemy po cichu - zadeklarował tymczasem Zełenski w przeprowadzonym przed spotkaniem wywiadzie dla Sky News, sygnalizując, że Kijów jest gotowy do kolejnych ataków na cele położone w głębi Rosji, podobnych do niedawnego uderzenia na Sankt Petersburg.

Prezydent Ukrainy potwierdził też, że skontaktował się z nim Roman Abramowicz, powiązany z Kremlem oligarcha i były właściciel londyńskiego klubu piłkarskiego Chelsea. Biznesmen miał wyrazić chęć bycia mediatorem między Moskwą i Kijowem.

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Źródło PAP
Tematy: UkrainaRosjaFriedrich Merzpokój
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oprac. Michał Ignasiewicz
Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
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